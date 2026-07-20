Arrestan al fugitivo más buscado de Rhode Island tras 20 años: hallan al exanestesiólogo en un velero rumbo a Long Island Sound

Después de permanecer más de 2 décadas fuera del alcance de las autoridades, Ronald L. Fischer, un exanestesiólogo de 70 años considerado el fugitivo más buscado de Rhode Island, fue arrestado mientras navegaba en un velero cerca de Long Island Sound. El hombre había escapado en 2005, antes de conocer el veredicto de un juicio por violación, y fue condenado en ausencia por agresión sexual en primer grado.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, la captura se produjo el jueves, apenas 48 horas después de que investigadores recibieran información considerada confiable sobre su paradero. Los agentes localizaron a Fischer a bordo de un velero de 17 metros llamado The Silver Lining, registrado bajo el nombre falso de Richard Graydon. La embarcación fue interceptada alrededor de las 11:20 horas (ET) cuando se dirigía hacia Long Island Sound.

El operativo fue encabezado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y contó con la participación del Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Violentos de Rhode Island, el FBI, la Policía Estatal de Rhode Island, la Fuerza Regional de Fugitivos de Nueva York y Nueva Jersey y la Guardia Costera estadounidense.

Una fuga que comenzó antes del veredicto

La historia de la fuga se remonta a 2005, cuando Fischer enfrentaba un juicio por la violación de una mujer ocurrida en 2003 a bordo de su yate Lion King, atracado en Portsmouth, Rhode Island.

Antes de que el jurado emitiera el veredicto, el acusado envió un correo electrónico a su abogado informándole que abandonaría EE.UU. Poco después, el tribunal lo declaró culpable en ausencia por agresión sexual en primer grado.

La condena pendiente contempla prisión perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años. Además, ahora deberá responder por cargos estatales y federales relacionados con su prolongada evasión de la justicia.

Ya tenía antecedentes por agresión sexual

El caso de 2003 no fue la primera acusación contra Fischer. En 1994, una mujer denunció que el entonces anestesiólogo la había agredido sexualmente a bordo de otra de sus embarcaciones, llamada Dreammaker, en Quincy, Massachusetts.

2 años más tarde, en 1996, el médico se declaró culpable. La justicia le impuso una pena suspendida de dos años y medio, además de cinco años de libertad condicional. Como consecuencia, perdió su licencia para ejercer la medicina.

Sin embargo, cuando fue acusado nuevamente en 2003, las autoridades señalaron que todavía se presentaba públicamente como médico.

¿Cómo logró permanecer oculto durante 2 décadas?

Según las investigaciones, Fischer utilizó múltiples identidades falsas para evitar ser localizado. Entre los nombres que empleó aparecen Richard Graydon, Ronald Stevenson, Robert Anderson y Wahler Fritz.

Las autoridades también indicaron que llegó a desempeñarse como supuesto director médico de una empresa biofarmacéutica dedicada a ofrecer consultoría médica en línea, ocultando su verdadera identidad.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que utilizaba herramientas tecnológicas para dificultar su rastreo. Entre ellas figuraba un sistema de navegación basado en la red Tor, diseñado para ocultar direcciones IP y reducir las posibilidades de ser identificado en internet.

Además, durante un allanamiento, encontraron libros relacionados con técnicas para evadir a las fuerzas de seguridad y correos electrónicos que, según los investigadores, evidenciarían la colaboración de algunos familiares para ayudarlo a permanecer prófugo.

Aunque las autoridades confirmaron que pasó parte de esos años fuera de EE.UU., también señalaron que recorrió distintas regiones del país mientras evitaba ser capturado.

La víctima asegura que vivió con miedo durante años

Tras conocerse el arresto, Cheryl Gingerich, la mujer cuya denuncia originó el juicio de 2005, expresó su alivio después de esperar más de 2 décadas para que el caso avanzara.

En declaraciones a medios estadounidenses, explicó que el trauma marcó profundamente su vida. Contó que durante años sintió miedo de encontrarse nuevamente con Fischer, evitó salir de su casa con frecuencia y terminó abandonando su carrera como profesora de inglés.

“Nunca dejé de vivir con miedo a volver a verlo porque jamás sentí que estuviera lejos”, afirmó.

Por su parte, Wing Chau, alguacil federal del distrito de Rhode Island, aseguró que la captura demuestra que el paso del tiempo no elimina la responsabilidad penal de quienes intentan escapar de la justicia.

¿Qué ocurrirá ahora con Ronald L. Fischer?

Después de su arresto, Fischer compareció ante un tribunal en Manhattan. Durante la audiencia renunció a su derecho a una audiencia formal de extradición, por lo que permanecerá bajo custodia en Nueva York hasta ser trasladado a Rhode Island antes del 31 de julio.

Las autoridades confirmaron que las huellas dactilares tomadas tras la detención fueron analizadas por el FBI y coincidieron con las del hombre condenado en ausencia en 2005, poniendo fin a una de las búsquedas de fugitivos más prolongadas y mediáticas de Rhode Island.

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