Caos afuera de edificio ICE en Nueva York: veterano militar lanzó fuegos artificiales, provocó incendio y disparó

Andrew Arrabaca, veterano del Ejército de EE.UU., fue arrestado como sospechoso de haber creado disturbios ayer afuera de 26 Federal Plaza, sede de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en el Bajo Manhattan (NYC).

Según las autoridades, el manifestante solitario de 43 años llevaba un casco de estilo militar y arrastraba un carrito con un cartel que decía en inglés “ICE fuera de nuestras calles”, cuando lanzó fuegos artificiales que rozaron a un transeúnte frente al edificio 26 Federal Plaza la mañana del lunes; además, vertió gasolina en las escaleras de la entrada y prendió fuego, y disparó una pistola de perdigones.

Presuntamente Arrabaca hirió involuntariamente a un solicitante de asilo. Su protesta comenzó con un incendio junto a los arbustos que bordean una entrada para empleados del edificio en Foley Square, alrededor de las 8:20 a.m. del lunes, según funcionarios del FBI y NYPD.

Dos agentes del Servicio Federal de Protección (FPS) y un guardia de seguridad de una empresa que presta servicios en el edificio derribaron a Arrabaca tras verlo disparar varios perdigones contra la estructura. Un agente del FBI intervino entonces y procedió a su arresto. Uno de los agentes del FPS sufrió heridas leves. Las autoridades recuperaron dos rifles de airsoft entre las pertenencias del sospechoso. Se preparaban cargos en su contra ante el Tribunal Federal de Manhattan, acotó Daily News.

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad, calificó el incidente de “profundamente inquietante”. “Me alivia que nadie haya resultado gravemente herido y que un sospechoso esté bajo custodia”, dijo, citado por ABC News. “Mi equipo está en contacto con NYPD y apoyaremos la investigación federal. Nuestra administración seguirá garantizando que todos los neoyorquinos estén seguros en su ciudad, y hará rendir cuentas a quienes amenacen esa seguridad”.

James Barnacle, subdirector de la división de campo del FBI en Nueva York, señaló que el ex soldado Arrabaca prestó servicio entre 2001 y 2005 -cuando tenía poco más de 20 años- reparando sistemas de misiles Patriot.

“Su objetivo era atacar el edificio”, afirmó Barnacle tras el interrogatorio del detenido. “Dijo que su blanco era el edificio y que no le importaba si hería o mataba a personas que entraban o salían de él, ya fueran empleados federales o civiles”. Además de los fuegos artificiales y los rifles de aire comprimido, el veterano del Ejército portaba “dos hachas, un martillo, un machete y tres… cuchillos de hoja fija”, señaló.

El único civil herido se encontraba en 26 Federal Plaza para una audiencia de solicitud de asilo. “Es algo muy lamentable, pero a la vez muy irónico”, comentó Barnacle. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que un transeúnte sufrió un roce provocado por los fuegos artificiales.

Un portavoz del DHS informó que los investigadores también hallaron un manifiesto en la mochila de Arrabaca. El sospechoso es oriundo de Poughkeepsie (NY) y su domicilio más reciente se encuentra en Harlem (NYC); desde allí se desplazó a Penn Station a última hora del domingo, durmió en las inmediaciones del túnel Holland y posteriormente se dirigió al Bajo Manhattan alrededor de las 5 de la mañana, según indicó Barnacle.

Una fuente policial señaló que el sospechoso suele expresarse abiertamente en Instagram sobre diversas causas y que, al parecer, asistió a una manifestación pro Palestina en Grand Army Plaza, en Brooklyn, a principios de este año. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Este incidente se produjo en la víspera del primer aniversario de la masacre sucedida en el edificio 345 Park Av en Manhattan el 28 de julio de 2025, cuando Shane Devon Tamura se quitó la vida tras matar a cuatro personas en un tiroteo que buscaba atacar la sede de la NBA en Nueva York.