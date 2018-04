El Bronx pide a los jóvenes que sean agentes de lucha contra la violencia de armas

Líderes y autoridades de ese condado se sumaron al foro ‘Ni Una Muerte Más’ (Enough Is Enough), promovido por El Diario, Univision 41 y el presidente Rubén Díaz J.r, para analizar una problemática que en 2018 ya ha dejado allí más de 50 muertos

Ydelisa Fraguada en el foro comunitario ‘Ni Una Muerte Más’ (Enough Is Enough), auspiciada por El Diario, Univision 41

Compartir