ICE: Miembro de la MS-13 traficaba drogas a Nueva Jersey desde cárcel de California

Luis Calderón, aka "Lagrima", contaba con múltiples celulares en contrabando con los que se comunicaba con sus compinches

Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) admitió haber traficado droga desde una prisión de California hasta Nueva Jersey, informó este martes el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado de prensa.

Luis Calderón, de 32 años, aka “Lagrima”, se declaró culpable en una corte federal de Newark de conspiración para distribuir drogas y posesión de narcóticos con intención de distribuir.

Los documentos judiciales a los que hace referencia ICE detallan que, entre agosto de 2015 a noviembre de ese año, el convicto lideró un grupo que distribuyó metanfetaminas, heroína y cocaína hasta el “Estado Jardín”.

Según la denuncia, desde Calipatria State Prison, el hispano que residía en Los Angeles, contaba con múltiples celulares en contrabando que utilizaba para comunicarse con conspiradores fuera de la cárcel.

Las autoridades lograron interceptar las llamadas de Calderón a un miembro de la MS-13 en NJ, identificado solo como “Individual-1” (individuo-1) en las que discutían el trasiego de las drogas en la zona. Parte del plan interceptado mediante la llamada estaba relacionado con el envío de un paquete con sustancias controladas a un centro de negocios en Edison.

El 4 de noviembre de 2015, agente federales incautaron el material, que incluía 95.5 gramos of heroína, 54.7 gramos of cocaína y 52.4 gramos de mentanfetamina escondida dentro de una caja de los bizcochos “Little Debbie Swiss Rolls”.

Calderón se expone a una sentencia mínima de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, así como $10 millones de dólares de multa. La sentencia será dictada el próximo 25 de junio.