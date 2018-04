Fotos: Galilea Montijo infarta Instagram mostrando trasero en vestido pegadito

La conductora publicó una imagen del sexy modelito que uso en ‘Pequeños Gigantes’

Desde hace algunos años Galilea Montijo se ha convertido en una de las famosas consentidas del público no solo por su carisma, si no por tener un cuerpo envidiable que no duda en mostrar de vez en cuando en sus redes sociales.

En esta ocasión, la conductora de ‘Pequeños Gigantes’ deleitó a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que luce un entallado vestido negro que uso en el popular programa de talento infantil, y que de inmediato llamó la atención por las curvas de su retaguardia.

“Lindo trasero Gali”.

“Hermosa. Ojalá algún día te conozca, eres mi mujer ideal”.

“Que bonita foto. ¡Se te ve muy bien todoooo!”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron a Montijo.

A sus 44 años, la también conductora de “Hoy”, sigue demostrando que puede enloquecer a cualquier caballero con esa figura que mantiene a pesar del paso del tiempo.

