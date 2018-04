Cuatro cosas que debe saber de la nueva tarjeta del Medicare

En este mes están llegando las nuevas identificaciones. Esté atento para no dar oportunidad a estafadores.

Unos 60 millones de personas usan Medicare, 50 millones de ellos son mayores de 65 años y el resto son personas con incapacidades. Todos ellos recibirán si no lo han hecho ya una nueva tarjeta en el correo. Las primeras se han ido mandando a partir de este mes.

¿Por qué se modifican?

Porque se ha eliminado el número del seguro social de la tarjeta. Este se sustituye con un número generado por computador con 11 dígitos y letras. El objetivo es que este número del seguro, crucial en la identidad de una persona, no caiga en manos que no deba porque se pierda o sea robado sino porque además se enseña a mucha gente que no tiene por qué conocer o ver el número del seguro social de nadie.

En caso de que se obtenga fraudulentamente el número del seguro social de la tarjeta se puede robar la identidad de su titular y con ello puede acceder a las cuentas del banco y comprar medicamentos en su nombre, entre una larga lista de cuestiones problemáticas.

La combinación de 11 números y letras con la que se sustituye ayuda a mantener la confidencialidad y es más fácilmente reemplazable en caso de que quede comprometida que el número de seguro social.

La nueva tarjeta tampoco revelará su género ni tendrá su firma pero mantendrá sus beneficios y cobertura igual que la anterior.

Lo que notará es que es de papel y cabe mejor en la cartera porque es más similar al tamaño de las tarjetas de crédito.

¿Hasta cuando está vigente la actual y qué hacer con ella?

La actual se puede usar hasta 2020 que es hasta donde llega el periodo de transición pero si recibe la nueva, no pierda el tiempo y destruya la vieja. No la tire simplemente a la basura, asegúrese de que la hace trizas para que nadie tenga acceso a la información. Si tiene otra tarjeta de Medicare como Advantage o Part D, esas no las tire porque son importantes y están vigentes. Manténgalas porque tendrá que enseñar ambas cuando se lo requieran.

¿Qué tiene que hacer para conseguir su nueva tarjeta?

Esto es muy importante. Con solo una excepción: nada.

Solo tiene que cerciorarse de que el Seguro Social tiene su dirección adecuada para que le llegue en el correo. Más allá de eso no tiene que hacer nada salvo esperar al cartero.

Si tiene que cambiar la dirección puede hacerlo en la red en my social security account

También puede llamar al 1800 772 1213

¿A qué tiene que prestar atención?

A todos aquellos que quieran engañarle. Pueden ser muchos.

Alan Newman Research hizo una encuesta para AARP y descubrió que el 76% de los mayores de 65 años no saben o no están seguros de saber que hay una nueva tarjeta que tiene que llegar este mes. Un porcentaje similar no sabe qué cambios tiene la nueva tarjeta y el 63%, y esto es lo peligroso, no están seguros, o incorrectamente creen, que tienen que pagar $25 por comisión de procesamiento.

Nadie les va a cobrar nada y si le piden dinero es una estafa. Como también será una estafa que le digan que tiene pendiente una devolución o le piden la cuenta del banco para hacérsela llegar. Medicare nunca le va a preguntar por su cuenta de banco y no debe dinero. Nadie le puede amenazar con retirarle los beneficios si no facilita esa información. Esa amenaza en sí misma es la prueba de que hay fraude

Lamentablemente hay quien va a tratar de aprovechar todas las ocasiones para sacar partido de la situación. Según esta encuesta para AARP más de la mitad de los ancianos creen o dudan de que alguien de la Administración les llame para verificar su número del seguro social. No le van a llamar.

Si cree que puede ser sujeto de fraude póngase en contacto con el Senior Medicare Patrol