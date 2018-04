La lucha para cerrar la brecha educativa

La disparidad en la educación a lo largo de nuestro país es algo que nunca dejará de sorprenderme. Recientemente visité un blog escrito por un profesor en un distrito escolar bastante rico. Su blog es muy interesante y bien escrito. Pero lo que escribe acerca de lo que hace con sus estudiantes y colegas siempre me da celos.

En su último blog escribió sobre la compra de unos “Bee-Bot”, que utilizan en la enseñanza de sus alumnos, con fondos que le sobraron.

Primero quiero solo comentar sobre la frase, “con fondos que le sobraron”, nunca he tenido el lujo de escribir tal frase.

Próximo, “Bee-Bot” – ¿que es esto? Resulta que son robots en forma de abejorro que ayudan a enseñarle a niños, secuencia, estimación, y resolución de problemas matemáticos. ¡Que divertido!

Aquí está el problema.

A pesar de que me enorgullezco en ofrecer a mis alumnos la última tecnología y armar a mis maestros con lo mismo, no tenemos robots en Amber. No tenemos el dinero para comprarlos. Usamos el último centavo para mantenernos al día con el mundo de la tecnología que no deja de cambiar y avanzar –pues la computadora que compramos hace tres años ahora es “vieja”.

Este blogger no se da cuenta de lo privilegiado que son sus estudiantes, profesores, y él mismo. Él escribe sobre su experiencia como si fuera lo mismo para todos en este país.

No es así.

Yo sé que este es el estado de nuestro sistema educativo, pero todavía me enoja, y me insta a seguir luchando por más recursos para nuestros estudiantes.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

