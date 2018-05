Incendio frena la producción de la Ford F-150

La producción del vehículo más vendido en los Estados Unidos se encuentra en problemas

La producción de la Ford F-150, la líder en ventas del fabricante del óvalo azul se ha detenido casi por completo después de que la fabrica de uno de sus principales proveedores se incendiara el 2 de mayo pasado.

El incendio que causó graves daños en Meridian Magnesium Products, ubicada en Eaton Rapids, Mich., ha causado estragos en la línea de producción de esta camioneta, aunque Ford ha estado trabajando de la mano de los encargados para resolver la situación.

Mientras tanto, los estragos ya llegaron al punto de frenar la producción por completo en la planta de ensamblaje de Ford en Kansas City, en donde se debió parar la línea y enviar a casa a 3,600 trabajadores, informó US Today.

En las próximas horas se decidirá si también se frena la actividad en la planta de camiones de Dearborn, Michigan, en donde el paro afectaría hasta 4 mil trabajadores más.

Mientras no se tiene fecha precisa para que la planta de Kansas vuelva a la actividad, se sabe que en Michigan solo hay materiales para mantener la producción hasta el jueves, por lo que ya se le advirtió a los trabajadores sobre la posible interrupción de su fuente de empleo.

La F-150 es el vehículo más vendido de los Estados Unidos y solamente se construye en estas dos plantas, por lo que Ford está buscando un nuevo proveedor para así sacar la producción pendiente lo antes posible.

Aunque de momento la existencia de la camioneta en el mercado no está en peligro, este paro podría afectar seriamente las metas de venta de la empresa y con ello sus ingresos, así como el empleo de miles de trabajadores.

Durante abril, Ford construyó 29,572 F-150 solo en Kansas City y otras 31,482 en Dearborn.

Se sabe que el incendio también ha afectado la producción de Chrysler, pues usa el mismo distribuidor para su planta en Windsor, Ontario, lo que afecta la producción de la Pacifica.

Esta planta emplea a 6,100 trabajadores y además de construir ahí la Pacifica y Pacifica Hybrid, también se construye la Dodge Grand Caravan.

