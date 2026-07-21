Samuel L. Jackson comparte imagen en la que acusa a Argentina de ser “el país más racista del mundo”

El actor Samuel L. Jackson causó polémica al compartir una imagen que calificaba a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”. Esta publicación surgió luego de la final de la Copa del Mundo en la que España venció 1-0 a Argentina.

El actor de 77 años reposteó una captura de pantalla de una publicación de SEC Black Alumni Network, una organización de graduados afroamericanos de diversas universidades de Estados Unidos.

La imagen compartida incluyó un montaje de Stephen Warren, el personaje que Jackson interpretó en la película “Django Unchained” de Quentin Tarantino, con una camiseta de Argentina. Este personaje representa la traición hacia la comunidad afroamericana.

Junto con esta imagen, la organización escribió un contundente mensaje que instaba a la comunidad afroamericana a no apoyar a la selección de Argentina, ya que lo considera un país racista.

“Estimada comunidad negra… Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”, comenzó diciendo la organización en la publicación.

Además, la organización dio contexto sobre el fotomontaje. “‘Si eres una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo. Los escuchamos alto y claro”, concluyó el mensaje.

El hecho de que un actor de la talla de Samuel L. Jackson respalde esta opinión sobre los argentinos sentó muy mal en el país suramericano y muchos lo calificaron como una generalización injusta.

La publicación tuvo un fuerte impacto y decenas de personas dejaron comentarios expresando sus opiniones al respecto. Muchos expresaron su decepción con el respaldo que Jackson le dio a esta opinión sobre la comunidad argentina.

“No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú haya caído en la desinformación y decidiera difundirla. Estoy realmente decepcionado”, dijo un usuario en la publicación.

Samuel L. Jackson se encuentra en medio de una apretada agenda de trabajo y con nuevos proyectos en puertas. En diciembre de 2026 retomará su icónico papel como Nick Fury en “Avengers: Doomsday”.

En octubre de 2027 se estrenará “The Great Beyond”, que protagonizará junto a Glen Powell, Jenna Ortega y Emma Mackey. También participará en “Frisco King”, el spin-off televisivo de la franquicia Tulsa King (de Paramount+).

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