Nueva York inaugura una nueva estación de tren: quiénes se beneficiarán del cambio

Durante décadas, la estación de Yaphank fue una de las menos utilizadas de toda la red ferroviaria de Long Island. Quedaba escondida bajo un puente, tenía escasos pasajeros y poco espacio para crecer. Sin embargo, la región que la rodea cambió: aparecieron nuevos centros de empleo, parques industriales y uno de los laboratorios científicos más importantes de Estados Unidos.

Ese crecimiento explica por qué la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) decidió trasladar la estación unos cinco kilómetros hacia el este y construir una terminal completamente nueva. Desde el 18 de julio, los trenes de la Long Island Rail Road ya realizan paradas en Yaphank-BNL, una estación diseñada para atender mejor a trabajadores, estudiantes y residentes del este del condado de Suffolk.

Una estación pensada para donde hoy está la actividad

La nueva terminal se encuentra cerca de William Floyd Parkway, del Brookhaven National Laboratory y de un importante parque industrial, una ubicación con mucho mayor potencial de pasajeros que la antigua estación.

El complejo incorpora plataformas accesibles para personas con movilidad reducida, iluminación renovada, estacionamiento para 50 vehículos, bicicleteros y conexiones más cómodas para quienes llegan al laboratorio o trabajan en la zona. La estación anterior, inaugurada en el siglo XIX, dejó de prestar servicio tras la apertura del nuevo edificio.

“La Long Island Rail Road es la columna vertebral del transporte en Long Island y seguimos invirtiendo para fortalecerla”, afirmó la gobernadora Kathy Hochul durante la inauguración de la obra.

¿Quiénes se beneficiarán?

El cambio no está pensado únicamente para quienes viven en Yaphank. Las autoridades esperan que la nueva ubicación resulte más conveniente para residentes de comunidades cercanas como Ridge, Rocky Point, Shoreham, Sound Beach y Wading River, además de miles de personas que trabajan o estudian en el Laboratorio Nacional Brookhaven, uno de los principales centros de investigación científica del país.

También facilitará el acceso de visitantes y empleados al parque industrial de la zona, donde funcionan numerosas empresas.

Además, el proyecto no termina aquí. La inauguración llegó acompañada de otro anuncio que podría cambiar el futuro ferroviario del este de Long Island.

La MTA comenzará un estudio para analizar la posibilidad de extender la doble vía y la electrificación de la línea más allá de Ronkonkoma, una mejora que permitiría aumentar la frecuencia de los trenes, reducir la dependencia de locomotoras diésel y ofrecer viajes más rápidos hacia comunidades que hoy cuentan con un servicio limitado.

El estudio evaluará costos, necesidades de infraestructura y beneficios potenciales. Sus conclusiones se esperan para comienzos de 2027 y servirán como base para decidir si el proyecto avanza.

Una inversión que mira al crecimiento de Long Island

Para las autoridades locales, la nueva estación responde a una realidad distinta de la que existía hace décadas. “Esta estación comenzó como una idea y hoy representa una inversión en el futuro de Brookhaven“, señaló el supervisor municipal Dan Panico durante el acto inaugural. El funcionario recordó que la propuesta nació al comprobar que la antigua estación ya no respondía a las necesidades actuales de la región.

Aunque el número de trenes que prestan servicio en el ramal no cambia por ahora, la nueva infraestructura fue diseñada pensando en una posible expansión futura del sistema ferroviario del este de Long Island, una zona que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento residencial y empresarial.

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