La rebelión indígena contra las elecciones mexicanas

Los comicios generales se realizarán el próximo 1 de julio

MEXICO- A las oficinas del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas entraron dando zancadas un hombre y una mujer con dos oficios metidos en carpetas que llevaban en las manos. Se acercaron hacia la Oficialía de partes, sacaron los papeles y los pusieron sobre la mesa.

“Ya no queremos partidos politicos’’, dijo María Luisa Jiménez, representante de las comunidades indígenas del municipio de Chilón. “Queremos elecciones por usos y costumbres como nuestros ancestros”, agregó Diego Mendoza Hernández, integrante del gobierno comunitario de Sitalá.

Los receptores los miraron con recelo: apenas el pasado 14 de diciembre, la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación, cantó como un éxito su determinación de obligar a que en 13 distritos electorales federales todos los partidos políticos y coaliciones postulen a candidatos indígenas a diputaciones federales.

Pero los indígenas no dijeron más. Tomaron el papel de acuse de recibo sellado y de igual manera, a paso presuroso, se retiraron para explicar a los medios locales sus razones a la oposición de que se instalen casillas en sus territorios y que son prácticamente las mismas que alegan kilómetros 30 al norte comunidades purépechas en Michoacán, 35 wixárikas de Jalisco y 15 hnahñus de Hidalgo.

Que los partidos políticos dividen a la comunidad, que no entregan la parte del presupuesto que les corresponde, que los gobernantes flotan en la impunidad ante la injusticia y los discriminan políticamente porque la resolución del poder judicial de darles por candidaturas por cuota no es otra cosa que un simulacro: los partidos políticos terminan comprando a representantes indígenas que no reflejan el sentir general.

Al igual que en Chiapas, indigenas purépechas de Michoacán notificaron formalmente al INE y al Instituto Electoral de Michoacán que no quieren urnas, pidieron que se respete su libre autodeterminación (garantizada en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la ley mexicana) y amagaron con más.

En los últimos días montaron barricadas y pintas contra las casillas de votación razón por la que denuncian que han sido amenazados de muerte, afirmó en Consejo Supremo Indígena en un comunicado . “Los candidatos únicamente generan problemas y divisionismo en la comunidad y más aún durante su periodo de gobierno”.

Las comunidades indigenas mexicanas se han quejado permanentemente de que, a pesar de que representan alrededor del 6.5% de la población nacional y del Registro Federal de Electores y su voto podría definir al menos el 10% de los distritos electorales del país, sus necesidades están lejos de la agenda política.

Margarita Warnholtz, analista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, observa que el acercamiento de los candidatos siempre es más folclórico (tomarse la foto vestidos con algunos elementos de las etnias) sin propuestas específicas para mejorar a los pueblos indígenas.

“José Antonio Meade fue a tomarse la foto a San Juan Chamula, pero cuando era secretario de Hacienda, recortó el presupuesto federal para los indígena; López Obrador ya anunció que la institución que los atendería sería dirigida por Adelfo Regino Montes, cuando más bien, si se atuviera a los derechos indígenas establecidos en convenios internacionales, debería hacer una consulta antes de nombrar un director y Ricardo Anaya ni tiene propuestas’’.

Las comunidades wixárikas de Jalisco denuncian que el problema es mucho más profundo que los comicios y por ello instalaron cuatro puestos de vigilancia para evitar el paso de las urnas electoral en protesta por el incumpliendo de fallos judiciales para que les sean devueltas 10 mil hectáreas de tierra que pelean con ganaderos del estado vecino.

“Ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tiene un estado fallido de derecho: ese es el verdadero problema de México”, dijo Ubaldo Valdez, vocero de la comunidad.