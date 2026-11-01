Mauricio Ochmann habla sobre uno de los personajes más importantes de su carrera

En el 2013 se estrenó la primera temporada de “El Señor de los Cielos”, la exitosa serie de televisión que narró la vida del narcotraficante mexicano popular en los años 90. Aunque no era el personaje protagónico, Mauricio Ochmann interpretó desde esa primera temporada a José María «El Chema» Venegas.

Durante temporadas, este personaje caló en el público de la serie, por lo que en 2016 Telemundo decidió estrenar una serie spin-off centrada en el personaje de Ochmann. La serie se tituló “El Chema” y tuvo una sola temporada por decisión del mismo actor.

En una reciente entrevista que Ochmann dio a Melo Montoya, el actor de 48 años explicó la razón por la que no quiso seguir dándole vía al Chema.

“Yo no quise hacer la segunda temporada de ‘El Chema’ por el mensaje global, porque yo puedo ser el villano del cuento, yo puedo ser el más malo de la historia –y me encantan esos personajes–, pero ¿qué mensaje global le estamos dando a la gente con lo que estamos contando?”, dijo en la entrevista.

También habla sobre la razón que le hizo reflexionar sobre ese mensaje. Apuntó: “En algún momento llegaron un día a la producción, no me acuerdo si era ‘El Chema’ o ‘El señor de los cielos’, pero llegaron y dijeron: ‘Hay una estadística de que hay un porcentaje muy grande de niños cuyo sueño y su meta es convertirse en narcotraficantes y hay un porcentaje enorme de mujeres cuya meta es ser una de las mujeres de algún narcotraficante”.

Hay que destacar que “El Señor de los Cielos” es una serie sumamente popular, la cual incluso llegó a impulsar la producción de otras producciones, teniendo como centro de la trama el narcotráfico.

Directamente, el entrevistador le preguntó si realmente pensó que el personaje influyó de forma negativa en la juventud. Respondió: “No me quiero hacer responsable de influir negativamente, porque al final tú, como actor y como intérprete, haces algo y ya es responsabilidad de cada quien; lo que sí sentí es que no es un programa para niños y lo que yo veía es que las familias y los papás se sentaban a ver este tipo de series como si fueran el futbol un domingo al mediodía”.

Después de esa temporada del spin-off, Ochmann siguió con su carrera como actor. Además de villano, también ha desarrollado personajes protagónicos. Además, este año se estrenó como investigador al programa de televisión “¿Quién es la máscara? junto con Anahí, Juanpa Zurita y Yuri.

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