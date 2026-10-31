FBI atribuye a hackers norcoreanos el robo de $6,300 millones de dólares a Binance

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos atribuyó a un grupo de hackers norcoreanos el robo de $6,300 millones de dólares en criptomonedas de Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo. El ataque, perpetrado el jueves en cuestión de minutos, es considerado el mayor registrado en la historia de este sector.

En un comunicado divulgado este sábado, el FBI señaló que la operación estuvo vinculada a una actividad cibernética maliciosa ejecutada por una entidad identificada como TraderTraitor, a la que también responsabiliza del ataque contra la plataforma Bybit, que sufrió el robo de $1,500 millones de dólares en criptomonedas el año pasado.

La agencia federal pidió a las plataformas de intercambio, empresas de análisis de blockchain y otras organizaciones del sector que bloquearan las transacciones relacionadas con varias direcciones digitales identificadas durante la investigación. El objetivo es impedir que los responsables conviertan o transfieran los fondos para ocultar su procedencia.

De acuerdo con el FBI, los investigadores detectaron que TraderTraitor estaba convirtiendo los activos sustraídos principalmente en Ethereum, una de las principales criptomonedas del mercado. La institución también advirtió que los atacantes podrían recurrir a plataformas de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio instantáneo para continuar movilizando el dinero.

La identificación de los responsables representa un paso en las investigaciones para rastrear los fondos, aunque su recuperación podría prolongarse durante meses debido a las estrategias que suelen utilizar los grupos especializados en este tipo de delitos.

Ari Redbord, director de políticas de TRM Labs, empresa de inteligencia sobre blockchain, anticipó que los hackers podrían distribuir los activos robados en cantidades más pequeñas y trasladarlos a través de plataformas de intercambio de menor tamaño para dificultar su seguimiento.

“En este caso, se trata de un robo bancario a la velocidad de internet”, afirmó Redbord, quien destacó que las herramientas de rastreo permiten seguir los movimientos de las criptomonedas en tiempo real, desarrollar investigaciones e intentar interrumpir las operaciones para recuperar los fondos.

“Es simplemente un juego del gato y el ratón”, agregó el especialista.

El ataque contra Binance ocurrió el jueves y comprometió 6.300 millones de dólares en bitcoin y otras monedas digitales. Antes de la confirmación del FBI, varios especialistas en criptomonedas habían advertido que el incidente presentaba características similares a otros ataques atribuidos a operadores norcoreanos.

Binance informó este sábado que dispone de reservas suficientes en la misma moneda digital sustraída para cubrir 90% de los activos desaparecidos. La compañía también aseguró que reembolsará íntegramente a los clientes afectados.

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