NYPD: Casi la mitad de ladrones en el Subway evaden tarifas

Mientras la Policía asegura que el 40% de los delincuentes arrestados se saltan el torniquete, concejales y activistas aseguran que la Uniformada sigue criminalizando a los más pobres

A pesar de que la criminalidad en la ciudad de Nueva York sigue disminuyendo, la delincuencia en el metro tiene alarmadas a las autoridades, pues a diario los usuarios están reportando entre seis y siete casos de robos en trenes y estaciones, lo que representa un aumento del 17% con respecto al año anterior, y casi la mitad de los detenidos por hurto ingresan al Subway sin pagar.

Así lo manifestó este lunes el comisionado de Policía James O’Neill, durante una audiencia pública ante los comités de Seguridad pública y Finanzas del Concejo Municipal, como parte del proceso de discusiones que se adelantan sobre el presupuesto de la Ciudad para el próximo año fiscal.

“El número de arrestos por robo en el metro ha aumentado en lo que va corrido del año y puedo decirles que alrededor del 40% de los arrestados por robo en el sistema de tránsito este año también tienen historial de robo del servicio, comúnmente llamado como saltar el torniquete”, manifestó O’Neill, quien aseguró que pese a los logros de la Uniformada en la lucha contra el crimen, todavía no pueden “cantar victoria” en el subterráneo, por lo que han incrementado acciones de seguridad.

“Para combatir el incremento en los incidentes de robo, los miembros de nuestro buró de tránsito han estado promoviendo programas extensivos de prevención del crimen y hemos puesto a más personal en los vagones en los que más de la mitad de esos delitos pasan”, explicó el Comisionado del Departamento de Policía (NYPD).

El jefe de la Policía agregó que la Uniformada continúa con el principio de mantener la seguridad y el orden combatiendo las violaciones de calidad de vida que “si no se controlan generarán crímenes más serios”, aunque advirtió que el 75% de los evasores de tarifas del metro solo reciben multas.

“Cuando la aplicación de la ley se hace necesaria, nuestros oficiales saben que tienen opciones disponibles a discrecionalidad y la emisión de multas civiles en vez de citaciones penales”, dijo el funcionario. “Más o menos el 25% son arrestados por muchas razones, que no permiten darles una multa en la escena del hecho y de ellos, 10% reciben tickets de comparecencia y son liberados en la estación de policía”.

Piden MetroCard para pobres

Y aunque O’Neill insistió en que los uniformados solamente están haciendo cumplir la ley, usuarios como el mexicano Manuel Alberto consideran que todavía existe discriminación contra las minorías y los más pobres a la hora de realizar los arrestos.

“Está bien que la Policía haga cumplir la ley, pero creo que decir que muchos de los arrestados por robo son los mismos que se están saltando sin pagar es una manera de discriminar y tratar de justificar injustamente lo que hacen”, aseguró el mexicano.

El concejal Fernando Cabrera, presidente del Comité de Operaciones Gubernamentales, defendió el proceder del NYPD, y destacó que es necesario que el alcalde De Blasio de su visto bueno a las MetroCard subsidiadas para los más pobres.

“La Policía hace su trabajo, porque la ley dice que uno no puede brincarse sin pagar, pero a la misma vez la Administración del Alcalde tiene que pagar por las MetroCard gratis y la gente tiene que exigirle que lo haga, pues dicen que no pueden encontrar $120 millones para cubrir eso, pero ese no es un problema de fondos sino de deseo”, dijo el político de El Bronx.

“Hacer trampa no es justo”

Pero la postura de la Administración De Blasio dista mucho de esas peticiones, y además defiende el accionar de la policía de hacer cumplir la ley para quienes se saltan el torniquete, sin importar las razones por las que miles de usuarios lo hacen. Así lo manifestó Austin Finan, vocero del mandatario local.

“Si uno tiene dinero o no para pagar la tarifa, hacer trampa no es justo para el resto de los neoyorquinos, y en vez de hacernos los de la vista gorda con los que nunca lo piensan dos veces antes de saltar el torniquete, el Alcalde cree que debemos hacer cumplir la ley”, comentó el funcionario, quien explicó que la iniciativa de subsidiar las MetroCards a los más pobres, no debe financiarse con dineros municipales.

“En lugar de tomar fondos vitales de otros servicios de la Ciudad, el Alcalde apoya un impuesto sobre los ricos para pagar tarifas justas para los neoyorquinos de bajos ingresos”, concluyó Finan.

Cabrera también agregó que el incremento de la criminalidad en el metro es un resultado de la labor que la Policía ha hecho para combatir la delincuencia.

“Creo que se ha puesto más difícil para quienes hacen crimen hacerlo afuera y por eso se están metiendo a los trenes, pero los agentes los están frenando”, advirtió.

Piden no criminalizar a todos por igual



El presidente del Comité de Finanzas del Concejo, Daniel Dromm se mostró complacido con el anuncio del NYPD de aumentar su pie de fuerza en el subterráneo, pero hizo un llamado para que no confundan a los criminales con muchos neoyorquinos pobres que entra sin pagar.

“Son buenas noticias saber que va a haber más presencia de patrullaje en el metro para combatir el crimen, especialmente en las noches, pero creo que con el tema de la evasión de tarifas hay una línea muy delgada que la Policía tiene que cuidar, pues deberían checar el récord de la gente antes de hacer un arresto”, dijo el político de Queens. “La verdad es que la mayoría se saltan solo porque son pobres y no tienen como pagar, pero no porque sean delincuentes y en muchas instancias se les criminaliza”.

Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance, compartió la misma postura de Dromm sobre los evasores y aseguró que lo peor que puede hacer la policía es aumentar sus acciones.

“Muchas personas saltan el torniquete porque no pueden pagar la tarifa. La respuesta no es tomar medidas severas contra quienes se saltan, sino hacer que la tarifa sea algo que todos puedan pagar”, comentó la activista. “Es necesario que el alcalde De Blasio financie las MetroCards de descuento”.

