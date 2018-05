Fotos: Univision presentó su nueva programación en Nueva York

Francisca Lachapel, Mark Tacher, Alejandra Espinoza y más talento de Univision disfrutaron con la actuación de Daddy Yankee durante el "upfront"

La compañía Univision presentó esta semana a sus anunciantes su nueva programación en un evento en el barrio de Tribeca en Nueva York. Este upfront introduce la iniciativa ‘Culture Unbound’ como nueva plataforma “dinámica y disruptiva” de la cadena.

Al evento acudieron numerosas personalidades tanto de la parrilla televisiva de Univision como de diversos medios e incluso el cantante Daddy Yankee, que actuó para los asistentes.

Durante la presentación a sus anunciantes, UCI (Univision Communications Inc.) anunció iniciativas como “Be seen, Be Heard, Be Counted” y habló de sus resultados en el competitivo panorama televisivo actual, en el que Univision asegura que ha vuelto a establecerse como la primera cadena de noticias en español por su 25ª temporada consecutiva.

También se anunció la vuelta de programas como “Nuestra Belleza Latina” y se mantienen algunos como “Al Punto” o “Contacto Deportivo”, entre otros muchos. Aquí pueden ver todas las novelas y series que Univision y Televisa preparan para el 2018 y 2019.

Algunos de los asistentes



Alejandra Espinoza./ Foto: Univision