Eugenio Derbez produce y protagoniza la nueva película de Pantelion: “The Valet”

El actor y productor trabajará con los directores de su último éxito: "Overboard". Será el protagonista y productor con 3Pass Studios, su productora

Eugenio Derbez, una de las estrellas latinas más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica, se embarca en un nuevo proyecto con su productora tras el éxito de la película “Overboard”. 3Pass Studios, su productora, se encargará del remake de la comedia francesa The Valet.

Derbez protagonizará la película que será dirigida por Rob Greenberg y Bob Fisher para Pantelion, ganadores de varios premios Emmy.

“The Valet cuenta la historia de un latino muy trabajador que es invisible para el mundo pero que a través una serie de divertidos acontecimientos logra visibilizarse como el ser humano valioso que es”, cuentan Derbez. “La historia no podría ser más oportuna, y nos alegra enormemente volver a trabajar con Rob y Bob para contar esta historia de la manera más divertida y conmovedora posible”.

El actor y productor es conocido por éxitos como “Instructions Not Included“, la película hablada en español más taquillera en Estados Unidos hasta el momento, y “How to Be A Latin Lover“. Aunque ha sido “Overboard”, película dirigida también por Greenberg y Fisher, su último éxito.

Antes de escribir y dirigir Overboard, que registró el fin de semana de su estreno el mayor éxito para Pantelion, Greenberg y Fisher ya eran importantes guionistas. Greenberg ha ganado tres premios Emmy como guionista y director de televisión, y ha trabajado en series tan importantes como “How I Met Your Mother” y “Frasier”. Fisher ha escrito éxitos de comedia como “We’re The Millers” y “Wedding Crashers”.

Con sus películas, Eugenio Derbez lleva el talento latino al panorama internacional. The Valet es otro ejemplo de como los espectadores latinos tienen cada vez más influencia en Hollywood.