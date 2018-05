Grupo llevará mariachi y tacos a abogado que amenazó a empleados en NYC por hablar español

Levantan campaña de recolección de fondos en Go Fund Me contra abogado "racista"

NUEVA YORK – Al abogado que estalló en un establecimiento Fresh Kitchen, en Manhattan, contra los empleados porque estaban hablando español, quieren llevarle a su oficina una serenata con mariachi y hasta un “food truck” de tacos.

Usuarios levantaron esta semana una campaña de recaudación de fondos a modo de burla contra Aaron Schlossberg, quien es republicano y seguidor del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la petición en Go Fund Me, la intención es “subvencionar un mariachi para que se presente en la firma de abogados para animar al equipo y abogados de The Law Office of Aaron M. Schlossberg Esq. P.L.L.C. luego de un día difícil”.

La embestida de Schlossberg fue captada en video y hoy es viral. El “racista” además amenazó al negocio con reportarlos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Así que haré un seguimiento, y supongo que no están documentados. Así que mi próxima llamada es a ICE para deportar a cada uno de ellos de mi país. Si tienen las pelotas para venir aquí y vivir de mi dinero. Yo pago por su bienestar. Pago por su habilidad de estar aquí. Lo menos que pueden hacer, lo menos que pueden hacer es hablar inglés… Si tiene la intención de administrar un lugar en el centro de Manhattan, su personal debe hablar en inglés, no en español”, expresó.

De la meta de $500, el organizador, identificado como Mark Goldberg, ya ha recolectado, a este jueves, $1,094.

“Estamos pidiéndole al grupo que cante la famosa, entrañable, cálida música para niños en español, La Cucaracha”, lee parte de la descripción en Go Fund Me.

“Estamos contrarrestando el odio y el racismo con el sonido de la música”, agrega el mensaje en la página.

El sitio especifica que el sobrante del dinero recaudado se destinará para un “almuerzo delicioso de un camión de tacos al personal y una copia de todas las leyes federales y estatales que mencionan que inmigrantes indocumentados no cualifican para ‘welfare’ (ayuda gubernamental)”.

No sabremos si Schlossberg aguantaría estos “regalos” y menos en su espacio de trabajo. Aunque muy, probablemente, no, ya que el abogado salió corriendo de su apartamento esta mañana ante los cuestionamientos de periodistas.

Videos de medios de prensa muestran al abogado huyendo de los reporteros y pidiéndole a alguien por telefono que le envíe ayuda.

A Schlossberg se le ve tratando de camuflarse con un gorro de invierno y una sombrilla.