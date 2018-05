Locutor le hace “bullying” a Maripily y ella amenaza con protesta

Varias personalidades se han unido al reclamo de la modelo y empresaria

Maripily está bien molesta con los comentarios que el locutor radial Jorge “El Molusco” Pabón, hace en las redes sociales en su contra y explotó al punto que le envió una advertencia.

Pero esto no quedó ahí, la modelo consiguió que varias personalidades de la farándula se unieran a su reclamo y comenzaron un movimiento de alto al “bullying” por parte del locutor.

A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria estalló contra el también comediante y le pidió que por favor parara ya contra el acoso hacia ella, compañeras del mundo del entretenimiento y contra las mujeres.

“Este mensaje va dirigido a esta personalidad de la radio que se la pasa atacando a la mujer haciendo le bullying a muchos compañeros míos del medio artístico, denigrando a la mujer y yo le voy a pedir de favor que pare ya. Para ya, si en tu casa no te enseñaron a cómo respetar a la mujer, yo te voy a enseñar a cómo respetar a la mujer”, comentó muy enojada la modelo sin mencionar el nombre del locutor.

Maripily aprovechó el vídeo también para advertirle que si no para de acosarla en las redes, como ella reclama, va a realizar una protesta frente a la emisora donde él trabaja.

“Para ya los ataques constantes que tienes contra mi persona y sobre mis compañeras. Si no paras nos vamos a unir fuerzas y vamos a hacer una protesta frente a las emisoras de radio y frente a tus auspiciadores”, le pidió la modelo.

“Para ya porque no te tenemos miedo y esto se tiene que acabar. No al bullying, no al ataque de la mujer, no al maltrato a la mujer y para ya”, terminó diciendo Maripily en su clip de cerca de 1 minuto.

Luego de que la empresaria publicara ese vídeo, el boxeador Juanma López, se unió a ella y también publicó un corto clip en las redes sociales solicitándole a Molusco que dejara ya de atacarla a ella y a otras mujeres.

“Mira Molusco, yo no soy mujer, pero tengo madre, tengo hijas, tengo una pareja y por eso me hago eco de las palabras de Maripily, de este llamado de protesta que está haciendo en contra del bullying que tú le haces a las mujeres y a los artistas de Puerto Rico, a la farándula en general porque hasta este servidor ha sido parte del ‘bullying’ tuyo, yo creo que lo que está de más, está de más”, dijo el boxeador.

“Maripily te apoyo, Dios te bendiga y éxito”, terminó diciendo López.

Otras personalidades que se han unido al reclamo de Maripily son Natalia Rivera, Mimi Pabón, Lisa M y Glerysbeth Pagán.

Zuleyka Rivera publicó recientemente en su cuenta de Instagram una imagen que leía “Stop bullying”, pero no se refería a nadie en particular aunque muchos creen que es en apoyo a Maripily.

Este diario solicitó una declaración a la cadena SBS, donde trabaja el locutor con el programa “Los Reyes de la Punta”, pero a través del relacionista se indicó que no habría expresiones por ahora.

Igualmente se pidió una reacción a Molusco vía mensaje de texto, pero no respondió.