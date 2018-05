Vendió todo y viajó de la India a Suecia en bicicleta para reencontrarse con el amor de su vida

El destino marcó hace más de 40 años que esta pareja uniría sus vidas para siempre

Hace 40 años inició una hermosa historia de amor empezó entre un artista indio y una joven mujer sueca. Luego de sortear todos los obstáculos que la vida les puso en camino, esta pareja sigue en pie. Su historia es digna de una película.

Pradyumna Kumar Mahanandia nació en una villa remota de India en 1949. Según un astrólogo tras su nacimiento, estaba destinado a casarse con una música de un país muy lejano del signo de tauro y dueña de un bosque. “Siempre creí en esa profecía y ahora sé que todo está planeado en este planeta”, dijo Kumar a National Geographic.

El hombre recuerda con mucha claridad el día en que esa profecía se convirtió en realidad. La conmovedora historia empezó el 19 de diciembre de 1975. En ese entonces, Kumar era un artista callejero. Una mujer rubia de ojos celestes llamada Charlotte Von Schevdin le pidió que hiciera un retrato de ella.

“Cuando apareció frente a mis ojos me sentí liviano. Las palabras no son suficientes para expresar mis sentimientos”, dijo. “Sus ojos eran tan azules, grandes, redondos, sentí como si me estuviera haciendo un escaneo con rayos X”. Los nervios le ganaron y no pudo hacer su trabajo como hubiera querido. Encontró la excusa perfecta para pedirle que volviera otro día. “Terminó viniendo tres veces más y le hice tres retratos distintos”, contó. “Luego de la segunda vez sentí que ella era la indicada”. Resulta que la misteriosa mujer extranjera era de tauro, tenía un bosque y tocaba la flauta, todo acorde a lo que el astrólogo había vaticinado. “Vas a ser mi esposa. Estamos destinados a estar juntos”, le dijo Kumar luego de empezar a salir con ella.

Charlotte, que tenía tan solo 19 años, no tuvo miedo ante esta inesperada confesión y decidió darle una oportunidad. La pareja pasó 3 meses idílicos antes de que Charlotte volviera a su casa, en Suecia.

La historia de amor podría haber terminado, pero el joven y determinado Kumar decidió que eso no iba a pasar. Luego de un año y medio de estar separados, el artista vendió todas sus pertenencias y compró una bicicleta. Con muy poco dinero y con la ayuda de algunas personas generosas que conoció en el camino, Kumar recorrió 10 mil kilómetros en bicicleta para ver a Charlotte. “El obstáculo más grande eran mis propios pensamientos, mis dudas”, reveló.

Afortunadamente, cuando llegó Charlotte estaba encantada y, luego de estar un tiempo juntos, se casaron y están juntos desde hace más de 40 años. La pareja tuvo dos hijos y el amor que los une está más fuerte que nunca.