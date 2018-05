Adquiere el celular de su sueños ¡intercambiándolo por decenas de kilos de aguacate!

Yo sabía que los de @ripleychile eran wenos pa' las paltas! así que acepto el desafío: ¿dónde se las puedo ir a dejar? @elweondelaspaltas quiere ese motorola! Donde deposito paltas?? 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🥑🥑🥑

A post shared by elweondelaspaltas (@elweondelaspaltas) on May 29, 2018 at 1:02pm PDT