Julio César Chávez pide a los organismos tener firmeza con los rivales mandatorios de todas las divisiones

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez afirmó que los diversos organismos que rigen el pugilismo mundial deben ser mucho más firmes y justos con respecto a los rivales mandatorios para que estos puedan tener los combates contra los actuales campeones del mundo y así tengan la posibilidad de luchar por hacerse con el cinturón de sus respectivas divisiones.

A pesar que estas declaraciones las realizó Chávez durante una entrevista ofrecida para el canal de Bernardo Pilatti, donde afirmó que no lo realizaba a ningún caso particular; a pesar de esto afirmó que el ejemplo más claro de todos era el del campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien no ha cumplido su pelea contra David Benavídez a pesar de ser el rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Totalmente. Los organismos deberían de ser mucho más eficientes, deberían de ser más duros. Porque no es justo para los campeones de ahora, no es justo que el retador oficial no le den la oportunidad”, dijo Chávez al enfatizar que los organismos deben ser justos con cada uno de sus boxeadores.

Recordemos que el Canelo Álvarez ha evitado enfrentarse los dos últimos años contra David Benavídez a pesar de ser el rival mandatorio de los súper medianos por su organización y en su negativa se ha enfrentado a una gran cantidad de rivales que no poseen la distinción para luchar por el cinturón de campeón.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, ha reiterado en varias ocasiones que el Canelo Álvarez no ha violado ninguna regla del organismo al no aceptar su pelea contra el ‘Monstruo Mexicano’; aunque el legendario peleador azteca consideró que no han aplicado un castigo contra el campeón indiscutido porque en la actualidad importa más el negocio que el boxeo.

“No estoy hablando solamente de Canelo. Estoy hablando de todos los peleadores en general. Ahora la mercadotecnia es más el negocio que el espectáculo, que el boxeo”, agregó Julio César Chávez.

“Yo siempre peleé con los mejores en su momento, siempre peleé con el retador oficial. Yo le voy a inculcar a mis peleadores, primero está el deporte y el dinero ya viene después”, concluyó el antiguo boxeador en sus declaraciones.

