José Eduardo teme por el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cuando nazca su hija

José Eduardo Derbez tiene la suerte de contar con el apoyo de su madre Victoria Ruffo y de su padre Eugenio en este importante momento de su vida, y seguramente valorará el gesto de cada uno por acompañarlo el día del nacimiento de su hija Tessa. Sin embargo, no quiere decir que no se mantenga nervioso luego de que ellos tengan tantos años sin verse.

A pesar de las diferencias del pasado, los fanáticos esperan que Derbez y Ruffo puedan encontrar la manera de llevarse bien por el bienestar de su hijo y su futura nieta. La familia es lo más importante y es fundamental apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y disfrutar juntos de los momentos felices.

“No sé qué me da más nervios (si el nacimiento de mi hija o el reencuentro de mis padres), no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, expresó en el programa ‘Sale El Sol’.

El reencuentro de Victoria y Eugenio en el nacimiento de su nieta es un momento lleno de emociones y expectativas, pero también de esperanza y amor. Sin duda, será un momento especial que marcará un nuevo comienzo en la relación entre los futuros abuelos y que servirá para demostrar que, a pesar de todo, la familia siempre está por encima de cualquier diferencia.

“Un familiar va a entrar a grabar, porque yo, cortar, y ver, y apoyar, y grabar, pues no. Mira, mientras no me desmaye, ya con eso la armamos”, dijo sobre el momento en que el que su pareja sentimental esté en labor de parto con los doctores.

Eugenio Derbez y su posible encuentro con Victoria Ruffo

Tras un encuentro con los medios de comunicación, el reconocido actor habló de lo que podría ser ver nuevamente a la madre de su hijo: “(El encuentro con Victoria Ruffo) ese es un fenómeno paranormal; esa sí va a ser una experiencia paranormal. Nos vamos a tener que juntarnos y vernos. Ni modo que no”.

