Llevan salud bucal a niños necesitados de Nueva York

Lanzan en la Gran Manzana el primer programa nacional de atención dental de calidad y gratuita para menores que viven en vecindarios desfavorecidos

Miles de niños neoyorquinos, cuyos padres no tienen los recursos económicos suficientes para llevarlos a un dentista con regularidad, tendrán la oportunidad de recibir exámenes de salud bucal, gratis y de calidad, gracias a un programa nacional que fue lanzado por primera vez este martes en la ciudad de Nueva York.

El nuevo programa, conocido como ‘Guardian of the Smile‘ (Guardianes de la Sonrisa), consta de una alianza entre la organización ‘Children’s Health Fun‘ y la compañía de seguros ‘Guardian Life Insurance Company of America‘, y el mismo busca proveer de atención dental de calidad a los niños que viven en comunidades poco favorecidas en los cinco condados de la Gran Manzana.

Para lograr esto, Guardian Life Insurance donó 1 millón de dólares para financiar clínicas y servicios dentales móviles e interactivos para niños necesitados durante los próximos 2 años, no sólo en Nueva York sino en otras ciudades el país.

Según explicó Wendy Quiñones, enfermera pediatra de Children’s Health Fun en Nueva York, muchos niños pequeños sufren de problemas dentales porque sus padres no le dan prioridad a la salud oral, a pesar que se trata de algo que puede afectar toda su vida, especialmente su rendimiento escolar.

“Hemos visto que la mala higiene bucal y el hecho de que el niño pueda tener problemas con los dientes puede causar problemas para que ellos puedan aprender. Un niño que tiene dolor en la boca no come bien, por lo cual no va a tener la nutrición adecuada y por ese motivo no va a asimilar las clases en la escuela”, dijo Quiñones.

“Los padres deben prestarle más atención a la salud bucal de sus hijos. Es muy importante que desde que un niño tiene dientes, desde los 6 meses en adelante, que comiencen a cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día y, cuando estén un poco más grandecitos, que comiencen a usar hilo dental“, aconsejó la experta, quien agregó que los padres deberían asegurarse de llevarlos al dentista dos veces al año para recibir cuidados preventivos.

Aunque no se conoció la cifra exacta de niños neoyorquinos que se beneficiarán con este programa, y tampoco el nombre de los vecindarios a los que se llevará el mismo, Quiñones aseguró que serían miles en toda la ciudad, gracias a que estas clínicas dentales móviles se acercarán a las escuelas públicas y centros comunitarios.

“Estos servicios se ofrecerán sin importar si sus padres tienen la habilidad de pagar, es decir, que van a estar disponibles para todos los niños que lo necesiten. Tampoco se les preguntará sobre su estatus migratorio“, explicó la enfermera.

“El programa se ha creado precisamente para tratar de llenar ese vacío que existe entre los niños cuyos padres pueden pagar por un dentista y los que no”, añadió.

Educarán sobre higiene oral

Además de ofrecer servicios médicos dentales, el programa Guardianes de la Sonrisa busca educar a los pequeñitos sobre la importancia de tener buenos hábitos de higiene oral para poder disfrutar de una sonrisa sana.

“Se les puede enseñar de una forma divertida e interactiva a los niños cómo cuidar sus dientes. Se les muestra sobre las comidas que son adecuadas y las que no lo son para mantener los dientes sanos. Cómo usar un hilo dental y los métodos para cepillarse de manera adecuada”, dijo Quiñones.

Aunque la experta aseguró que hay que enseñar a niños de todas las edades, el inicio del programa se basó en la educación de niños de kínder y de primer grado.

“Debemos enfocarnos en aquellos que están en escuela elemental porque es mejor hacerles llegar la información lo más temprano posible”, dijo Quiñones.

El programa Guardianes de la Sonrisa se lanzó este martes en la escuela P.S. 36 The Margaret Douglas School en Manhattan. Aquellos padres que deseen obtener mayor información pueden visitar la página: guardiansofthesmile.com.