Actriz que trabaja en serie de Luis Miguel revela que el cantante fue su amor platónico

El primer crush de mi vida!! De cuando lo conocí en un #XETU Gracias a que le insistí a mi papá, el cantante #TitoBauche, QEPD, quien conoció años atrás a Luis Rey, que me lo presentara, si o si! De hecho, la foto la tomó mi padre y a su lado estaba Luis Rey. Foro 2 de #TelevisaSanÁngel Ahí traigo mi adherible 🤣👏🏼 Cómo podrán ver, yo en shock ante su Inconmensurable talento y luminosa presencia!! Curiosamente, y sin el saberlo, su vida siempre ha estado muy cerca de la mía. Que dicha poder formar parte de este momento, e interpretar a alguien que lo amó tanto: #RosyEsquivel 🙏🏼💜#luismiguellaserie @luismiguellaserie @lmxlm #AmoMiCamino

