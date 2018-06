Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Los amantes de la música tienen para escoger entre los conciertos de Luis Miguel y Wisin y Yandel en el Madison Square Garden, el Soulfrito Urban Latin Music Fest, en el que participarán Bad Bunny, La insuperable y Amara 'La Negra' y el de Los Lobos en Prospect Park

Jueves 7

Bric trae arte latino a Prospect Park

La organización cultural Bric instaló en Prospect Park Bandshell, Brooklyn, una obra en gran escala titulada ‘Hedera’, de la mano de la artista multidisciplinaria de origen peruano Grimanesa Amorós. La pieza estará en exhibición hasta el próximo 11 de agosto, en el marco de la temporada 40 del evento Bric Celebrate Brooklyn! Festival. Información: http://www.bricartmedia.org

Viernes 8

Soulfrito Urban Latin Music Fest

Prepárate para una descarga musical de música urbana con la presentación de Soulfrito Urban Latin Music Fest en el Barclays Center. El concierto incluirá a intérpretes de hip hop y trap latino, entre los que figuran Bad Bunny, A Boogie, Jaden Smith, Bryant Myers, La insuperable y Amara La negra, entre otros. A las 8 p.m., en 620 Atlantic Avenue. Información: http://www.barclayscenter.com

Concierto: Wisin y Yandel

Los cantantes urbanos Wisin y Yandel actuarán en el Madison Square Garden como parte de la gira que han titulado ‘Como antes’. El dúo, que tiene una carrera conjunta de más de una década y que promete grabar nuevos temas, se reencuentra en los escenarios tras separarse en 2013 y trabajar en sus respectivas carreras en solitario. En el Madison Square Garden, a las 8 p.m. Entradas: http://www.tickemaster.com

Sábado 9

Concierto: Luis Miguel

El cantante Luis Miguel estará en concierto en el Madison Square Garden como parte de la gira ‘México por siempre’, en respaldo al disco que lleva el mismo título. su segundo álbum de mariachis y la primera producción que presenta el cantante en siete años. En 4 Pennsylvania Plaza. Información: http://www.msg.com

Música de David Bowie a ritmo sinfónico

Asiste a un concierto al aire libre con Evan Ziporyn and Esemble LPR, en donde podrás escuchar canciones del británico David Bowie como nunca antes. El referido colectivo interpretará ‘Blackstar’, el último disco del fenecido artista, con arreglos para orquesta. En Rumsey Playfield, Central Park, dentro de la programación de SummerStage. Gratis. Información: http://www.cityparksfoundation.org

Clase de yoga en Queens

Aprovecha las cálidas temperaturas de estos días para integrarte a una sesión gratuita de yoga, en la playa Rockaway, un escenario que sin dudas te hará echar a un lado el estrés. Esta clase en la que podrás ejercitarte está abierta a todos los niveles. En Beach 67 street, Surfing Beach en Rockaway Beach. En horario de 11:30 a 12:30 p.m. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 10

Concierto: Los Lobos

Disfruta de una singular mezcla de música folclórica mexicana unida a géneros como el rock, a cargo de Los Lobos, una legendaria banda que de seguro recordarás por el éxito ‘La bamba’. La agrupación originaria de Los Ángeles, ofrecerá un concierto para toda la familia en Prospect Bandshell, dentro de las actividades de Bric Celebrate Brooklyn! Festival. A las 3 p.m. Gratis. Información: http://www.bricartmedia.org

Martes 12

Ballet: Herman Cornejo en ‘Romeo y Julieta’

El American Ballet Theater presentará al bailarín argentino Herman Cornejo en escena en el rol de ‘Romeo’, junto a la bailarina principal Misty Copeland interpretando a ‘Julieta’, en esta función de la célebre tragedia de Shakespeare. Cornejo se unió al American Ballet Theater en 1999 y ocupa el rol de bailarín principal desde 2003. A las 7:30 p.m., en Metropolitan Opera House, 30 de Lincoln Center Plaza. Información: http://www.abt.org

Visita nueve museos de la ciudad, gratis

Únete a la multitud que se da cita Museum Mile Festival una celebración, que te permitirá visitar nueve museos de la ciudad sin costo alguno. De igual manera, esta actividad, en la Quinta Avenida, ofrecerá música en vivo un extenso número de bloques libres del tránsito de vehículos. De 6 a 9 p.m. Entre las calles 82 y 125. Información: http://www.museummile.org

Miércoles 13

Concierto: Quartetto Tomassini and Friends

Vive una noche de tango junto al cuarteto femenino de cuerdas Quartetto Tomassini. El grupo está integrado por las violinistas Patrisa Tomassini y Lorenza Ponce. El equipo se completa con Ina Paris en la viola y Nelly Rocha en el chelo. En The Slipper Room​, en 167 Orchard Street, a las 8 p.m. Información: http://www.slipperroom.com

Exhibición fotográfica sobre El Bronx

Explora la cotidianidad en El Bronx a través de ‘Capturing the Bronx: Bronx Life’, una exhibición fotográfica creada por el colectivo Bronx Photographers. La exhibición, estará abierta desde hasta el 28 de julio en el Poe Park Visitor Center. La apertura oficial de esta exhibición, en la que participará Clarisel González, Mitch Bleier, Dinorah Capota y Fernan Luna, entre otros artistas, está pautada para el 16 de este mes. En el 2640 Grand Concourse.

Jueves 14

Fiesta en la zona de Dumbo

Diviértete en grande durante 15 semanas cargadas de música y actividades gratuitas en la cuarta entrega del evento anual The Archway Series, hasta el 20 de septiembre. La serie abrirá este 14 de junio con el grupo Ljova and the Kontraband, previo a esta presentación actuará el grupo femenino de origen brasileño FogulAzul NYC. En el área de Dumbo, debajo del icónico arco del Manhattan Bridge. A partir de las 6 p.m. Información: http://www.dumbo.is/live-at-the-archway

Disfruta de ‘Dance Week’

Desde hoy puedes registrarte en clases gratuitas de danza y ejercicios durante el Dance Week, esta semana consagrada a la danza contará con 32 compañías que tendrán disponibles a sus instructores en los más diversos escenarios, entre estos, parques, plazas y escuelas de danza. Información: http://www.nycdanceweek.org