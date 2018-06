Una obra explora la vida de Piazzolla

La obra 'That's Not Tango' explora la vida y obra del compositor y músico argentino

Momentos claves de la vida del músico y compositor argentino Astor Piazzolla se conjugan con una selección de sus composiciones, en una puesta en escena que rinde tributo a la genialidad de sus piezas.

‘That’s Not Tango: Astor Piazzolla, A Life In Music’ es el título de la obra concebida, interpretada y escrita por Lesley Karsten en colaboración con Stephen Wadsworth, que se presentará este fin de semana en SubCulture, en Greenwich Village. El espectáculo funde monólogos y música a cargo del pianista Brandt Fredriksen, el bandoneonista J.P. Jofre y el violinista, Nick Danielson, y tiene la particularidad de que Piazzolla no es interpretado por un hombre.

Este show promete adentrar al público en las relaciones personales de Piazzolla, su natal Argentina, su vida en Nueva York y al trayecto que lo que llevó a revolucionar por completo el género del tango. La obra parte de la idea de que Piazzolla revive para evaluar su propia vida.

“Me llena de alegría trabajar en esta obra con un fantástico equipo de estrellas. Puede llamar la atención de que sea una mujer la que guía este viaje, pero no me verán vestida de hombre ni trato de personificarlo. En la obra simplemente sirvo de vehículo de expresión para su alma y el alma no tiene género”, destaca.

Karsten adelanta que la obra, que debutó en 2016, trae nuevos elementos. Explica que That’s Not Tango’ ha cobrado una nueva dimensión y se presentará con más intensidad ante el público.

“Esta pieza ha evolucionado favorablemente con el paso del tiempo. La carga dramática será más fuerte. En la música también se han modificado un poco el repertorio”, añade.

Karsten habla además del momento en el que por primera vez escuchó la música de Piazzolla. Recuerda que, hace varias décadas, mientras estaba en un concierto un violinista tocó una pieza del compositor que le cautivó por completo.

“Pregunté de inmediato a las personas que estaban a mi alrededor que quién era el compositor de esa obra y al salir del concierto corrí a una tienda de discos a buscar su música. Desde entonces su música se convirtió en parte de mi rutina diaria”, subraya.

La actriz asegura que la experiencia de Piazzolla en Nueva York le otorgó al artista los elementos fundamentales que le ayudaron a ver la música de una forma diferente.

“Creo que su vida como inmigrante en Nueva York, la influencia y diversidad de géneros musicales que exploró mientras vivía en el Lower East Side le permitieron transformar el tango de la manera brillante en que lo hizo”, agrega.

De su lado, el violinista Nick Danielson, de origen argentino y quien ha colaborado con artistas como Paquito D’Rivera, Pablo Ziegler y Wynton Marsalis, plantea que desde el momento en que conoció este proyecto quiso integrarse a la producción porque Piazzolla es sin duda uno de sus compositores preferidos.

“Crecí con su música, valorando su gran innovación. Lo que más admiro de Piazzola y que pienso que es una gran enseñanza para cualquier músico o compositor, es que pese al rechazo que recibió en el comienzo por su labor, porque para muchos estaba dañando el tango, tuvo siempre una fuerte determinación. Su perseverancia es la cualidad que más llama mi atención en la vida de Piazzolla”, concluye el violinista.

En detalle:

Qué: That’s Not Tango: Astor Piazzolla, A Life In Music’

Dónde: SubCulture, 45 Bleecker Street,

Cuándo: Los días 8, 9 y 10 de junio y otras fechas adicionales en julio

Información: http://www.thatsnottango.com y http://www.subculturenewyork.com