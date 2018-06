De Blasio pide perdón a residentes de NYCHA tras anunciar acuerdo de $2,000 millones

La Autoridad de Vivienda Pública hizo el arreglo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur, tras una demanda por falsos informes y negligencia

NYCHA, la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York, que maneja edificios en los cinco condados donde viven unos 400,000 inquilinos, 45% de ellos hispanos, admitió un “mea culpa” por las terribles condiciones en que viven gran parte de los residentes.

Además de una disculpa pública por actos de negligencia de esa agencia relacionados con condiciones peligrosas como la falta de calefacción, presencia de plagas, ascensores deteriorados, cortes de agua caliente, y haber mentido sobre remoción de pintura con plomo, que ha envenenado al menos a 19 niños, el alcalde Bill de Blasio anunció que en los próximos cinco años se implementará un plan de acción para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos complejos residenciales.

El plan, que incluye la inversión de más de $2,000 millones, es el resultado de un acuerdo al que llegó NYCHA con la Fiscalía Federal de Manhattan, tras una demanda por encubrir la mala gestión de la agencia que el Alcalde aceptó.

“Hoy es el comienzo del final de la pesadilla para estos residentes”, dijo Geoffrey Berman, en una conferencia de prensa. “La agencia participó en una cultura de declaraciones falsas y ocultamiento (…) La cultura de NYCHA es culpable. La administración de NYCHA es culpable”, agregó el fiscal, al referirse a la estrategia que se usó para presentar los informes para recibir los subsidios federales de vivienda.

Berman advirtió que la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York está violando las normas básicas de salud y seguridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

“Estas reglamentaciones exigen que NYCHA proteja a los niños de la pintura con plomo que está presente en los apartamentos en aproximadamente un tercio de los residenciales de NYCHA y, en términos más generales, para proporcionar a los residentes una vivienda digna, segura y sanitaria. NYCHA ha hecho declaraciones falsas repetidas veces al HUD y al público sobre estos asuntos y ha engañado a los inspectores de HUD”, dijo.

De Blasio, quien ha sido duramente criticado por diferentes sectores por no haber tomado acciones similares antes del arreglo judicial, aseguró que el acuerdo “fue lo correcto” para aliviar las necesidades de los inquilinos de viviendas públicas pero negó que se haya visto obligado a hacerlo.

“No fui forzado a tomar esa decisión (…) Hay que respetar la verdad”, dijo el mandatario un poco molesto, al ser cuestionado sobre las motivaciones por las que aceptó los términos del acuerdo. “Quiero ser claro, esta administración también ha cometido errores, pero más importante que mirar las cosas del pasado es arreglar lo que está dañado”.

El mandatario local explicó que además de $1,000 millones de fondos capitales que se asignarán en los próximos cuatro años y $200 millones anualmente, es necesario que el Estado haga su parte y desembolse $555 millones.

De Blasio también dijo que cuando se enteró de las mentiras en los reportes sobre seguridad de NYCHA se sintió asqueado.

“Había gente en NYCHA que escondía información y eso me molestó mucho. Eso me enferma y es inaceptable”, dijo el Alcalde. “Cada quien tendrá que hacer su trabajo y vamos a acabar con las conductas erróneas pues no las vamos a tolerar”, advirtió el burgomaestre, al tiempo que dijo que los cambios no se darán de la noche a la mañana. “La gente merece la verdad y les digo que esto va a tomar años. Vamos a empezar rápido, pero tomará muchos años”, dijo.

El concejal Rafael Salamanca, uno de los políticos más críticos con la Administración De Blasio sobre el manejo de NYCHA, aseguró que el acuerdo es un gran paso para rectificar “la grave negligencia” con la que esa agencia ha actuado poniendo en riesgo miles de vidas.

“Firmar el decreto de consentimiento y destinar $2 mil millones en los próximos 10 años, demuestra que la Ciudad finalmente está reconociendo su interés en el problema”, dijo el líder de El Bronx, donde hay 44,500 apartamentos de NYCHA.

A pesar de ello, Salamanca volvió a advertir que la falta de liderazgo local y los recortes de dinero de Washington han puesto a miles de familias a vivir en malas condiciones. “La desinversión federal masiva y la mala administración de la Ciudad inventaron una receta para el desastre en NYCHA”.

Pero no todos confían en que la implementación del acuerdo aliviará las necesidades de los inquilinos de las viviendas públicas.

Luz Concepción, activista comunitaria de residencias de NYCHA en Chelsea, no solo criticó que el Alcalde se haya tomado tanto tiempo en “mostrar interés real” por los problema de los inquilinos sino que manifestó que mientras no haya una purga en esa agencia, las cosas no van a mejorar mucho.

“Es obvio que De Blasio hizo el arreglo obligado porque él no ha mostrado interés verdadero por cambiar las cosas. Pero más que un asunto de dinero, lo que hay que hacer es sacar a todas las personas que trabajan en NYCHA que no tengan las capacidades ni el entrenamiento ni el liderazgo ni la actitud para bregar con los problemas que vive la gente”, advirtió la líder comunitaria.

El contralor Scott Stringer comparte esa posición y advirtió que para que el plan tenga éxito, se debe revisar la agencia “de arriba abajo”.

“NYCHA necesita un solo líder ejecutivo con un mandato claro y responsabilidad, no la estructura dividida de la junta actual con un Presidente y un Gerente General operando como feudos separados”, dijo Stringer, quien pidió una estructura de gobierno moderna, con expertos en administrar grandes sistemas de vivienda, no una junta directiva que sella todas las decisiones.

“Sin estos cambios estructurales, el anuncio de hoy será solo otro intento fallido de arreglar lo que está roto y solo servirá para condenar a otra generación de residentes de NYCHA a condiciones peligrosas e inhumanas”, dijo el Contralor. “Es muy desgarrador como vergonzoso que durante años los niños de nuestra ciudad han estado expuestos a condiciones peligrosas, como plomo y moho, y que varias administraciones mintieron al respecto”.

Judith Goldiner, de la organización Legal Aid Society, aseguró que “no hay excusa para estas condiciones deplorables que han plagado a los inquilinos por mucho tiempo”, pero aplaudió el acuerdo de NYCHA con la Fiscalía.

“Es una buena noticia para los cientos de miles de residentes que han soportado el peso de décadas de desinversión y abandono de los gobiernos federal, estatal y municipal”, dijo la activista, al tiempo que agregó que se necesita más apoyo. “Si bien el compromiso de capital de $ 2,200 millones del alcalde De Blasio con NYCHA es un avance importante y tremendo, no es una excusa para que el gobierno federal le dé la espalda a su responsabilidad de apoyar la vivienda pública. Tampoco es una excusa para que el Estado eluda sus responsabilidades fiscales”.

Aixa Torres, presidenta de la Asociación de Residentes de Alfred Smith Houses de NYCHA, salió en defensa de la Administración De Blasio, y no solo aseguró que el arreglo pondrá a los inquilinos de vivienda pública en otro nivel sino que dijo que desde que el Alcalde asumió el cargo ha habido progresos.

“No podemos ser injustos y decir que NYCHA y el Alcalde no han hecho nada. La verdad es que el problema viene de muchos años atrás y esta administración ha hecho progresos enormes que inquilinos como nosotros hemos visto”, dijo la residente.

Datos del acuerdo:

$1,000 millones en fondos capitales invertirá la Ciudad durante los próximos 4 años.

$200 millones será la inversión en fondos adicionales cada año

Los fondos a futuro serán fijados por futuras administraciones

$550 millones se solicitan que el Estado entregue, al igual que flexibilidad en los diseños de construcción.

5 años durará el acuerdo y solamente terminará con aprobación de la corte cuando NYCHA haya cumplido de manera sustancial los requerimientos

Habrá un monitor federal vigilando que se cumplan los planes de acción en NYCHA, quien será nombrado por el Fiscal General de Estados Unidos y pagado por NYCHA

Además de los asuntos relacionados con pintura de plomo, se inspeccionarán asuntos de salud y seguridad

NYCHA deberá crear el Departamento de Salud Ambiental y Seguridad encargado de supervisar y hacer mejoras a problemas relacionados con pintura con plomo, moho, calefacción, plagas, acensores y otros asuntos de salud

La Ciudad admitió que entre el 2010 y el 2016 las certificaciones enviadas al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) tuvieron información falsa sobre asuntos de seguridad de la remoción de pintura con plomo

También hubo fallas en entrenamiento del personal sobre seguridad y plomo

NYCHA admititó conocer la existencia de otros problemas relacionados con la prevalencia de moho, sistemas de calefacción y quejas de plagas

NYCHA en cifras