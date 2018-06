La tecnología nos cambia (y a veces elimina) el trabajo

En el Estado de Nueva York el 12% puede ver cómo su trabajo se transforma, merma o desaparece

Todas las revoluciones tecnológicas y económicas tienen consecuencias laborales. La sustitución del caballo y los animales de tiro por el motor de combustión, la revolución industrial, la electricidad, las nuevas energías y por supuesto internet, han cambiado el paisaje laboral y las formas de producción. Y ahora, la automatización y las nuevas tecnologías en todos los ámbitos son las que están en la puerta de nuestro trabajo para cambiarlo.

Como ha ocurrido en el pasado, y se recuerda desde el Center for the Urban Future, algunos trabajos “desaparecerán, otros se crearán nuevos y muchos cambiarán”.

Hay industrias y sectores que son más susceptibles de verse afectados por la irrupción que traen consigo las nuevas tecnologías. De acuerdo con los consultores laborales Challenger, Gray & Christmas, hay industrias en las que los cambios son ya notables.

Venta al por menor

Los comerciantes están incorporando todo tipo de tecnología a sus negocios. Cuando hablan de competencia no se refieren al negocio igual que el suyo que ha abierto a una manzana de donde ellos están o a un nuevo centro comercial, sino a Amazon y el comercio electrónico. Los grandes comercios están apostando por la venta electrónica y el resto está automatizando muchos procesos.

Se están creando puestos de trabajo nuevos pero en las áreas de almacenes, gestión de mercancías, mercadotecnia vía internet e ingeniería para desarrollar apps pero se están destruyendo muchos puestos de trabajo que tradicionalmente han sido la entrada de muchos jóvenes o personas sin experiencia al mercado laboral. Desde enero de 2017 los comerciantes han cerrado unas 11,000 tiendas.

Microsoft de hecho acaba de anunciar que está desarrollando tecnología para cobros digitales y que se eliminen los cajeros como ocurre en los supermercados pilotos abiertos por Amazon.

Automoción

Los fabricantes de carros han sido siempre grandes empleadores y desde que Henry Ford puso en marcha la fabricación en línea y nuevos métodos de gestión han sido puestos de trabajo creadores de clase media. Pero los carros son cada vez más complejos tecnológicamente y desde hace años las máquinas sustituyen a los humanos en las líneas de montaje. Ahora hay menos trabajos y más especializados en estas fábricas para los humanos.

Comida rápida

En algunas grandes cadenas las pantallas táctiles desde las que se puede ordenar los menús estandarizados están sustituyendo muchos de los trabajadores que tradicionalmente se hacían cargo de ellas. Hay menos trabajos detrás del mostrador pero como dicen en la consultora, si este sistema es más eficiente y hay más órdenes de comida se requerirá más personal en las cocinas.

Salud

Se están empezando a implantar nuevas tecnologías en la gestión de la medicación y ello puede cambiar la forma en la que trabajan muchos trabajadores de enfermería. En el sector de la salud hay cambios derivados de la irrupción tecnológica que fuerzan a una formación continua.

El impacto en Nueva York

Muchas zonas del estado de Nueva York han sufrido pérdidas de empleo debido a la deslocalización de las fábricas y negocios a lugares con mano de obra más barata. Ahora es la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología la que va a cambiar el paisaje laboral de la región en un buen número de ocupaciones tanto tradicionales como emergentes.

No es algo nuevo. El avance de la fotografía digital precipitó la bancarrota de Kodak, uno de los grandes pilares de la zona de Rochester. Aunque la compañía sigue operativa ya no es el gigante que era y las ramificaciones económicas se dejaron sentir en todos los negocios.

Y auqnue no es novedad, se está acelerando. Según el Center for an Urban Future, aunque el estado de Nueva York es menos susceptible a la automatización que el resto de la nación en su conjunto, 1.2 millones de trabajos en el estado, el 12% del total, pueden ser automatizados usando tecnología que ya existe hoy. Son trabajos en los que el 80% de las tareas pueden ser hechas por máquinas.

El informe que ha elaborado este centro de estudios afirma no obstante que los robots y otros avances tecnológicos no van a eliminar a todos “ni siquiera la mayoría de estos trabajos”. De hecho , calcula que serán menos de 25,000 los que pueden desaparecer por ser un 100% potencialmente sustituidos por la tecnología actual. Pero habrá transformaciones.

“En todo el estado el equivalente del 41.2% de todos los trabajos podrán ser hechos por máquinas en la próxima década. En ese sentido, Nueva York está mejor que otros lugares donde el 51% de los trabajos pueden ser hechos por máquinas según la consultora McKinsey Global Institute”. Desde el Center for an Urban Future se insiste que no tienen por qué perder estos trabajos sino que las responsabilidades de muchos trabajadores cambiarán, quizá también los horarios.

Muchas personas que trabajan en la industria de la comida rápida, contables, personal de oficinas, personal de cocinas…. pueden ver cómo cambian sus puestos de trabajo y se precisan cada vez menos de estos empleos.

El estudio cree que los mayores efectos lo notarán quienes tengan trabajos de clase media y clase baja y $186,000 millones en salarios actuales pueden verse impactados por el efecto de unas máquinas cada vez más eficientes.