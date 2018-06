Jonathan dos Santos: “Las críticas a Osorio las hacen para ching…”

"El mister es un genio", dijo otro de los jugadores

Los jugadores de México volvieron a salir en defensa de su entrenador Juan Carlos Osorio durante la rueda de prensa del equipo un día después del triunfo sobre Alemania.

Miguel Layún y Jonathan Dos Santos elogiaron al colombiano y criticaron a sus detractores.

“Ya lo conté muchas veces: nunca he sido capaz de entender las críticas al ‘mister’. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamente; porque cuando ves a alguien que se entrega de la manera que se entrega por este grupo, por este equipo, es difícil ver que desde fuera, sin conocer las entrañas de todo esto; y sin vivir el día a día, como lo vivimos los que formamos parte de este grupo, emitan un juicio tan radical y tan duro, que a veces me parece tan sin fundamento“, afirmó de forma rotunda Layún, nacido en Córdoba hace 29 años.

Layún dijo que Osorio ahora solamente piensa en el partido contra Corea del Sur del sábado.

“Ya está planeando las sesiones de esta semana, porque ya lo he dicho muchas veces: el míster es un genio. Y eso es lo que le hace hacer cosas diferentes”, apuntó Layún.

Jonathan, por su parte, arremetió contra los críticos con Osorio.

“Opino lo mismo que Miguel (Layún). Creo que se ha sido muy injusto en las críticas hacia el ‘Profe'”, dijo el jugador del Galaxy de la MLS. “Sabe mucho de fútbol, sabe siempre lo que hace y por qué lo hace; sabe por qué pone a cada jugador en el lugar. Creo que las críticas han sido, como se dice, sólo por chingar”.

Con información de EFE.