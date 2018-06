El secreto de una mujer segura

Es poseer la actitud de que no importa la circunstancia en que te encuentres, confías que puedes resolverla y seguir adelante

¿Cuál crees que es el problema de belleza #1 uno de la mujer? Tal vez piensas que es acné, sobrepeso, manchas en la cara o dentadura malformada. Sin embargo, el problema de belleza más grande que tienen las mujeres, no se encuentra en su exterior, si no en su interior. ¡Es la falta de seguridad en sí mismas! No hay crema, maquillaje, dieta o cirugía que pueda hacerte lucir atractiva si eres insegura.

La inseguridad es esa vocecita interior que te murmura: “no eres suficientemente bonita”,“no estás preparada para enfrentar esa situación”, “te falta experiencia”. Este sentimiento de impotencia, ¡otros lo “huelen” a millas de distancia!

Por lo contrario, ser segura es poseer la actitud de que no importa la circunstancia en que te encuentres, confías que puedes resolverla y seguir adelante. Ya sea hablar en público, dominar otro idioma, cambiar de profesión o enfrentar un divorcio, tienes fe que puedes hacerlo. Una mujer segura dice: “no sé cómo, pero encontraré la manera de lograrlo”. Tu disposición a pedir apoyo, investigar, aprender y a hacer TODO lo necesario para conseguir lo que quieres, te da la convicción de que puedes llevarlo a cabo. Aquí te doy las tres cosas que te ayudaran a sentirte más segura de ti misma:

Camina rápido : las personas seguras de sí mismas caminan con agilidad y energía. Ellos tienen lugares donde ir, trabajos que cumplir y personas con las que se tienen que reunir. Mejora tu apariencia personal : en vez de comprar mucha ropa en liquidación, invierte dinero en varias piezas finas. Al combinar la ropa de diseñador con la corriente, lucirás con estilo y te sentirás más segura. No guardes silencio : en reuniones de grupo, no tengas miedo a expresarte por miedo a decir algo incorrecto. Al atreverte a hablar en público, otros reconocen tu valentía y te ven como líder.

Diariamente enfrentarás situaciones que ponen a prueba tu seguridad interna. Si esperas a que tus inseguridades desaparezcan para actuar, ¡nunca harás nada! Vence tus inseguridades, no solo te sentirás poderosa, ¡también lucirás hermosa!

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 7:00pm EST (4:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline