Acusan a Rafael Amaya, ‘El Señor de los Cielos’, de acoso sexual

Aseguran que Aurelio Casillas se apoderó del actor de Telemundo

Las cosas en el set de “El Señor de los Cielos” están que arde y ya no es precisamente por la ausencia de Rafael Amaya y el retraso de grabaciones, ahora es por una acusación de acoso sexual en contra del actor de Telemundo.

Se dice que Amaya entró a un baño de mujeres durante el descanso de una de las grabaciones de una escena y besó a una de las actrices de reparto, de la cual se guarda su identidad a petición, para su protección.

Alberto Rodríguez, asistente de la casa productora que rea­liza El señor de los cielos, relató lo sucedido. “Aurelio Casillas, el famoso personaje de ‘El señor de los cielos’, se apoderó de Rafael Amaya y eso le está costando caro. No recuerdo el día pre­cisó, pero en el mes de mayo, Rafael y el elenco que estaba grabando tuvo un receso para comer y de pronto se oyeron voces de personas discutiendo, era Rafael y una actriz de la que omito su nombre, porque no me ha dicho que hable por ella. El asunto es que le dio un beso en la boca sin estar ella de acuerdo y aparte se metió al baño de mu­jeres, ella reaccionó y le dio una bofetada y el actor se molestó al estilo Casillas, discutieron den­tro del baño y al salir ambos de ahí, ella fue a reportar el hecho”, comentó.

Están investigando lo sucedi­do para poder evaluar el correc­tivo para Rafael. “Al acusarlo con sus superiores, ellos entrevista­ron a ambos para saber con precisión lo ocurrido y tene­mos entendido que le dijeron a Rafael que de comprobarse lo acontecido, habría una con­secuencia en su atrevimiento. La actriz no presentó cargos ante las autoridades para no entorpecer las grabaciones de la serie, pero pidió a los pro­ductores que tomarán cartas en el asunto, pues aunque no hubo testigos del beso, sí hay quienes dieron testimonio de que Amaya salió del baño de mujeres reclamando una ca­chetada en forma burlona y nuestros jefes dejaron claro a todos que el acoso sexual es un delito, por lo que pidieron respeto absoluto, ética y pro­fesionalismo en cada una de nuestras responsabilidades”, declaró Alberto Rodríguez.