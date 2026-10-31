Loterías de vivienda en Nueva York para noviembre: 7 oportunidades y las fechas para aplicar

Buscar apartamento en Nueva York suele empezar con una cuenta difícil: cuánto se puede pagar sin que la renta absorba casi todo el ingreso. Las loterías de vivienda ofrecen otra vía, pero exigen mirar más allá del precio anunciado. Un alquiler bajo puede corresponder a pocas unidades y a un rango de ingresos específico.

Para noviembre de 2026 hay oportunidades que conviene revisar en Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx. Algunas destacan por sus rentas iniciales; otras, por la cantidad de apartamentos o por incluir viviendas de hasta tres habitaciones. La mejor para cada familia será aquella cuyos requisitos coincidan con sus ingresos y su composición.

Estas siete convocatorias permiten organizar la búsqueda por fecha de cierre:

Crédito: Impremedia

Los precios iniciales corresponden a unidades y categorías concretas; no representan la renta disponible para todos los solicitantes. Las fechas son de noviembre de 2026.

Brooklyn: Kingsland Commons destaca por sus 217 apartamentos

Una de las convocatorias más interesantes del mes es Kingsland Commons Building 2, en 89 Maspeth Avenue. Ofrece 217 viviendas, entre estudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones, con rentas de $751 a $3,220.

El precio más bajo corresponde a ocho apartamentos de una habitación. También hay seis unidades de dos dormitorios por $889 y dos de tres dormitorios por $1,015, dentro de la categoría del 30% del ingreso medio del área, conocida como AMI.

La variedad de tamaños y categorías merece atención, especialmente para quienes necesitan más de un dormitorio. No significa que las 217 viviendas tengan los precios más bajos del anuncio. El plazo cierra el 25 de noviembre. RentReboot

Puedes consultar la convocatoria de Kingsland Commons en Housing Connect.

Bronx: una convocatoria desde $732 para hogares de distintos tamaños

La lotería identificada como Morris Heights/University Heights reúne 30 apartamentos de una a tres habitaciones, con rentas entre $732 y $2,390.

Hay convocatorias con rentas desde $732 en el Bronx y $751 en Brooklyn. Opciones para distintos ingresos y hogares, con cierres entre el 2 y el 25 de noviembre. Crédito: Imagen ilustrativa generada con IA; no representa el edificio DOMI. | Impremedia

La opción de $732 corresponde a dos unidades de una habitación. El anuncio incluye otras categorías de ingresos y alquileres, por lo que conviene revisar toda la tabla antes de descartarla o asumir que cumple con el precio mínimo.

El rango general publicado abarca hogares de 1 a 7 personas, según la unidad. La fecha límite es el 18 de noviembre.

La solicitud se presenta en la ficha oficial de Morris Heights/University Heights.

Crown Heights: apartamentos desde $975 y opciones de dos dormitorios

En 1058 Pacific Street, también identificado como 1060 Pacific Street, hay 16 viviendas: un estudio, un apartamento de una habitación y 14 de dos dormitorios.

Las rentas van de $975 a $2,627 y el cierre está previsto para el 18 de noviembre. Además del alquiler, hay que considerar la electricidad, incluida la utilizada para calefacción y agua caliente. Ese gasto puede modificar el presupuesto mensual.

Consulta los requisitos detallados: Apartamentos desde $975 en Brooklyn: quiénes pueden solicitar una vivienda antes del 18 de noviembre.

Manhattan: 162 viviendas en el Financial District

La convocatoria de 1 Gouverneur Lane ofrece estudios y apartamentos de una y dos habitaciones desde $1,056. Las viviendas forman parte de la conversión de un antiguo edificio de oficinas en Lower Manhattan.

Por su ubicación y cantidad de unidades, merece una revisión, aunque la renta inicial está reservada a una categoría específica. El plazo termina el 17 de noviembre.

Más información: Manhattan abre lotería para 162 apartamentos desde $1,056: quiénes pueden aplicar.

Queens: dos opciones con plazos diferentes

La más urgente es 42-78 65 Place, con ocho apartamentos y rentas desde $869. Su cierre es el 2 de noviembre, por lo que quienes estén interesados deberían revisar los requisitos al comienzo del mes.

Puedes leer: Nueva York ofrece apartamentos desde $869 al mes en Queens: quiénes pueden aplicar.

La segunda es DOMI, en 29-24 40th Avenue, Long Island City, con 57 viviendas y cierre el 10 de noviembre. Sus rentas van de $1,842 a $5,200. Las opciones más económicas son 14 estudios por $1,842 y cinco apartamentos de una habitación por $1,962; las demás pertenecen a otra categoría de ingresos.

Consulta: Queens ofrece apartamentos por lotería desde $1,842: cómo aplicar antes del 10 de noviembre.

One River Park: 227 apartamentos y cierre el 6 de noviembre

En 355 Exterior Street, en el Bronx, One River Park mantiene una convocatoria para 227 estudios y apartamentos de una y dos habitaciones, con rentas desde $1,936.

Es una alternativa para perfiles económicos diferentes de los que califican para las unidades de menor renta de esta selección. Los ingresos admitidos dependen del apartamento y del número de integrantes del hogar. El plazo vence el 6 de noviembre.

Puedes revisar: Nueva York ofrece 227 apartamentos en el Bronx desde $1,936: quiénes pueden aplicar a la lotería.

Cómo saber cuáles vale la pena solicitar

Antes de aplicar, busca la fila que corresponda al tamaño de tu hogar, al tipo de apartamento y a tus ingresos. El AMI se utiliza para establecer categorías: no significa que todos puedan escoger cualquiera de las rentas anunciadas.

ACCESS NYC recomienda completar el perfil de Housing Connect, buscar unidades para las que se cumplan los requisitos y mantener actualizados los datos mientras se espera. Si una solicitud avanza, pueden pedir comprobantes de ingresos, información de activos, identificaciones e historial de renta o una revisión crediticia. La respuesta puede tardar meses.

Participar no garantiza recibir vivienda. Para quienes necesitan orientación, la ciudad ofrece asistencia mediante Housing Ambassadors y asesoramiento gratuito a través de Ready to Rent, accesibles desde ACCESS NYC.

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