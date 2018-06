Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta el sábado de un concierto que reunirá en escena a dos emblemáticas bandas de rock en español, Enanitos Verdes y Hombres G. Explora también más de 1,000 conciertos gratis por toda la ciudad, como parte de agenda de la fiesta callejera Make Music New York

Jueves 21

Clases de yoga gratis en Times Square

Únete a miles de personas de todo el mundo que se reunirán en Times Square para celebrar el solsticio de verano con clases gratuitas de yoga que serán impartidas en esta zona, que es el corazón de la ciudad. Durante este día se desarrollarán múltiples actividades, desde las 7 a.m. Para registrase en estas clases visitar: http://www.TimesSquareNYC.org/Solstice

Un día consagrado a la música

La fiesta callejera Make Music New York, que celebra 11 años, ofrecerá este jueves más de 1,000 conciertos al aire libre en los cinco condados de la ciudad, durante el primer día del verano. En el parque de Inwood habrá, por ejemplo, un festival dominicano en el que participará la folclorista Irka Mateo, la banda afro-dominicana Gaga P’al Pueblo y el grupo The Legacy Women Drum. De igual forma, durante este día el famoso Blue Man Group realizará una presentación con los finalistas de su ‘Drum –Off contest’, una competencia de tambores que tendrá lugar en Joe’s Pub, en Astor Place. En ese mismo escenario, durante el día, también subirán a escena siete grupos de música de diversas culturas, entre los que figuran MAKU Soundsystem, Yemen Blues y Migguel Anggelo. Información: http://www.makemusicny.org

Concierto: Piñata protest

Piñata Protest, un cuarteto de rock’n’roll oriundo de San Antonio, Texas y que ha destacado por fusionar la música tradicional fronteriza, tex-mex, con el punk rock, ofrecerá un concierto en Brooklyn Bazaar. La banda llega a la ciudad como parte de la gira en respaldo al tercer disco del grupo titulado, ‘Necio Nights’ y con la que recorrerán 20 ciudades del país. A las 8 p.m. Información: http://www.bkbazaar.com

Viernes 22

Festival de comida en Staten Island

Durante todo el fin de semana puedes visitar la tercera edición del Staten Island Food Truck Festival, un festín que reunirá a más de 25 camiones de comida. Esta actividad promete una divertida agenda para toda la familia, con música en vivo. Viernes de 5 a 10 p.m., y sábado y domingo de 1 a 10 p.m. En el Staten Island Mall, 2655 Richmond avenue. Admisión:$5.

Sábado 23

Concierto: Enanitos verdes y Hombres G

Disfruta en grande de la fusión de dos emblemáticas bandas de rock, la agrupación argentina Enanitos Verdes y la banda española Hombres G, quienes ofrecerán un concierto como parte de su gira ‘Huevos Revueltos’. Hombres G incluye en su repertorio temas como ‘Devuélveme a mi chica’ y ‘Marta tiene un marcapasos’. Por su parte Enanitos verdes tiene éxitos como ‘La muralla’ y ‘Luz de día’. Información: http://www.ticketmaster.com

Concierto: Los Hacheros

El festival River to River trae un día repleto de música y actividades para toda la familia. La agenda comienza a las 10:30 a.m., alternando diversas técnicas de ejercicios durante todo el día y culminará a las 8 p.m., con un concierto de salsa con lo mejor del repertorio de la banda Los Hacheros. Este concierto, gratuito, tendrá lugar frente al mar en el East River Amphitheater en el Lower East Side. Información: http://www.lmcc.net/public-programs/river-to-river-festival/

Noches hawaianas

Celebra el arte de las islas hawaianas y disfruta de la exhibición ‘Georgia O’Keeffe: Visions of Hawai’ en la galería de arte y el conservatorio del Jardín Botánico de Nueva York, ubicado en El Bronx. Habrá además cocteles y la oportunidad de aprender a bailar con los aros durante unas clases cargadas de ritmo y movimientos. Estas noches también incluyen instalaciones iluminadas creadas por el escultor Mark Chai. Entradas: $38. Información: http://www.nybg.org

Domingo 24

Disfruta de la Copa Mundial

El Frente Hispano, local 79 y la firma de abogados Gorayeb invitan a disfrutar de la emoción de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en una pantalla gigante. Este domingo podrás ver el partido Colombia vs Polonia, en un evento que incluirá la participación de DJ Flow y ofrecerá comida gratis. En la discoteca La Boom, ubicada en 56-15 Northern Boulevard, en Woodside, Queens. De 2 a 4 p.m. Para conseguir entrada gratis visita: http://www.gorayeb.com/mundial/

Vive una fiesta cultural andina

Participa de la entrega número 11 del Inti Rayme, la Fiesta del Sol, organizada por Sisa Pakari y la oficina de abogados Gorayeb. El evento contará con un concierto con el artista William Luna y se realizará un homenaje a la agrupación Jayac, con motivo de sus 30 años de carrera artística. Esta fiesta cultural incluirá comida, muestras artesanales y danza de Ecuador, México, Guatemala y Paraguay, entre otras naciones. En la explanada del Hall of Science, en la calle 111 y la avenida 47, en Corona, Queens. Gratis, a partir de las 11 a.m.

Miércoles 27

Fiesta bajo las estrellas

El Lincoln Center abre las puertas al Midsummer Night Swing, una candente serie musical que fundirá los ritmos más contagiosos. Este miércoles puedes aprovechar para asistir a una clase gratuita de salsa, a la que le seguirá un concierto con Joe Quijano y su conjunto Cachana. La clase está pautada para las 6:30 y el concierto a las 7:30 p.m. En Damrosch Park, 62nd Street, entre las avenidas Ámsterdam y Columbus. Información y entradas: http://www.lincolncenter.org/midsummer-night-swing/

Jueves 28

Concierto: Grupo Rebolú

La cuarta edición de la serie anual Live at the Archway, debajo del arco del Manhattan Bridge, trae a su escenario la banda afro colombiana Grupo Revolú. El colectivo, que funde diversos ritmos folclóricos, está compuesto por el vocalista, compositor y gaitero Ronald Polo, el percusionista Morris Canate y la vocalista Johanna Cataneda. En el area de Dumbo, a las 6 p.m., en Water St between Anchorage Place and Adams St. Gratis. Información: http://www.dumbo.is/live-at-the-archway