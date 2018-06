El lado más oscuro de Drew Barrymore

La actriz confesó un acto de vandalismo

Desde que dejara atrás su faceta más rebelde de juventud, Drew Barrymore se ha convertido en una de las actrices más queridas de la industria gracias en gran parte a su trabajo como protagonista de comedias románticas, que ha cimentado su reputación de estrella cercana y amable.

Sin embargo, la protagonista de ‘Santa Clarita Diet’ también tiene un lado oscuro y un carácter bastante aterrador que sale a relucir cuando se enfada. Y si no, que se lo pregunte a un chico de su pasado que cometió el error de traicionarla.

“Pinté el coche de un ex novio con spray, ¡fue muy divertido! Pusimos música de Cypress Hill porque era a mediados o finales de los 90. Y nos sentimos imparables. Pintamos un montón de cosas horribles en su coche que no esperarías de mí. No era nada del estilo: ‘Me has traicionado…, eran más bien pintadas que decían ‘anarquía’ y cosas así. Poco después me llamó llorando como una zo**a y me preguntó: ‘Tú no serías capaz de hacer algo así, ¿verdad?‘. Le dije que por supuesto que no, aunque en el fondo fue muy satisfactorio”, ha confesado Drew a su paso por el ‘late night’ de Jimmy Kimmel.

Lo mejor de todo es que el desafortunado ex ha tenido que esperar varias décadas hasta confirmar sus sospechas y obtener una confesión de la intérprete: “Pensé que si lo disfrazaba como un acto anarquista jamás sabría que había sido yo. ¡Ahora por fin sabe que fui yo!“, aseguró.