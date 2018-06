Eugenio Derbez, Aracely Arámbula, Gael García y otras celebridades vibraron con la selección mexicana

#vengaMexico !!!!! 🍀🇲🇽👍🏻🙏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jun 23, 2018 at 9:21am PDT