Realizan primera cumbre de salud de hombres latinos gay y bisexuales en Nueva York

El encuentro se enfocó en los esfuezos para derrotar la epidemia de VIH/SIDA y otros problemas que impactan a este grupo en todo el estado

Durante dos días, el 21 y 22 de junio, varias organizaciones y grupos que velan y abogan por la salud de los hispanos, se dieron cita en la capital del estado de Nueva York, Albany, para discutir las maneras cómo se pueden mejorar, o prenevir, los problemas que afectan a los hombres latinos gay y bisexuales.

Se trató de la primera Cumbre Latina de Salud Gay y Bisexual que se realiza en el estado de Nueva York, y la misma se enfocó en los esfuerzos que buscan terminar con la edpidemia de VIH/Sida para el año 2020.

El encuentro, convocado por las organizaciones ‘NYS Latino Health Network‘, ‘Hispanic Health Network‘ y ‘Latino Commission on AIDS‘, reunió a hombres latinos de todo el estado, de diferentes orígenes y profesiones, los cuales discutieron las maneras cómo se puede mejorar y contribuir con los esfuerzos de las autoridades de salud estatales, para derrotar el VIH/SIDA y desarrollar una agenda sobre otros problemas de salud que impactan a los latinos gays y bisexuales.

“Tenemos 35 años desde que surgió el primer caso de VIH en la ciudad, sin embargo, en todo este tiempo no se ha visto una oportunidad donde se haya reunido la comunidad gay y bisexual latina para discutir no solo los temas relacionados al VIH, que la está impactando altamente, sino discutir también otros temas de salud que afectan a esta comunidad. Hablamos siempre de disparidad de salud en la comunidad latina y pero aún falta conocer un poco más“, dijo Luis Scaccabarrozzi, vice-presidente y director de Políticas de Salud del Latino Commission on AIDS.

“Ahora, el siguiente paso es hacer conocer esta información. En estos momentos estamos trabajando de manera estrecha con el Departamento de Salud de la ciudad y el Departamento de Dalud del estado y esta información tiene que llegar a ellos”, agregó Scaccabarrozzi.

Muchos de los participantes en la Cumbre fueron jóvenes latinos que llegaron desde áreas en el estado de Nueva York que están siendo afectadas con altas tasas de incidencia de nuevos diagnósticos de VIH y que también presentan problemas por las disparidades en otras áreas de salud.

Los tres puntos principales en los que se enfocó la cumbre fueron: la implementación de las recomendaciones elaboradas por un Grupo Asesor de Hombres Latinos Gay y Bisexuales del estado de Nueva York para terminar con la epidemia del VIH/SIDA; un “llamado a la acción” del Departamento de Salud y el Instituto del SIDA del estado de Nueva York, con un enfoque sobre cómo el estigma impacta los servicios que se presta a esta comundiad; y las disparidades de salud que afectan a los hombres latinos gay y bisexuales en todo el estado.

El Grupo Asesor de Hombres Latinos Gay y Bisexuales (‘Latino Gay and Bisexual Men Advisory Group’), creado por el Instituto del SIDA del estado de Nueva York (‘AIDS Institute’), y del cual El Diario forma parte, creó y desarrolló estrategias y recomendaciones para que fueran incluidas dentro de la iniciativa integral del gobernador Andrew Cuomo conocida como “Ending the Epidemic” (ETE), la cual busca terminar con la epidemia del VIH/SIDA en el estado para el año 2020.

Con este objetivo, el Grupo Asesor creó un documento con recomendaciones detalladas, culturalmente y lingüísticamente apropiadas, para que fueran añadidas e implementadas dentro del proyecto original (‘Blueprint’) del ETE.

Las recomendaciones del grupo van dirigidas directamente a prevenir o reducir los casos de nuevas infecciones con VIH entre hombres latinos gay y bisexuales, o aquellos que tienen sexo con otros hombres (HSH). Este grupo representa una de las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo de contagiarse con VIH, especialmente los inmigrantes y los más jóvenes (de 13 a 29 años).

Pero, aparte de mejorar la prevención, los tratamientos y el cuidado de pacientes, las recomendaciones también están enfocadas a reducir el estigma, la discriminación y la homofobiacontra los hombres gay, bisexuales y los HSH. Esta estrategia incluye la capacitación, concientización y sensibilización de proveedores de salud y organizaciones que trabajan con esta comunidad.

El final de la epidemia

El 29 de junio de 2014, el gobernador Andrew Cuomo presentó un plan de tres puntos para acercarnos más al final de la epidemia de VIH/SIDA en el estado de Nueva York. El objetivo es reducir el número de nuevas infecciones por VIH a solo 750 (de un estimado actual de 3,000) para el año 2020 y lograr la primera disminución en la prevalencia del VIH en todo el estado.

Los tres puntos fundamentales de las recomendaciones del subcomité asesor ‘Latino Gay and Bisexual Men Advisory Group’ y que también son los tres pilares principales del plan ETE son: