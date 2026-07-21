¿Cuánto dinero del Seguro Social podrías recibir si te jubilas a los 65 años?

Decidir cuándo solicitar los beneficios del Seguro Social puede marcar una diferencia importante en los ingresos durante la jubilación. Aunque muchas personas optan por retirarse a los 65 años, hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación implica aceptar un pago mensual reducido de forma permanente.

La reducción por jubilarse a los 65 años

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el beneficio mensual promedio que reciben actualmente los trabajadores jubilados es de $2,082.76, lo que equivale a aproximadamente $25,000 al año.

Sin embargo, quienes comienzan a cobrar el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación –67 años para muchas personas– reciben un pago menor durante el resto de su vida.

La SSA reduce los beneficios un 5/9 del 1% por cada mes que el trabajador adelante su jubilación, hasta un máximo de 36 meses.

En el caso de alguien que solicite el beneficio a los 65 años, el recorte total es del 13.3%.

Eso significa que una persona cuyo beneficio completo habría sido de aproximadamente $25,000 anuales terminaría recibiendo alrededor de $21,675 al año al jubilarse dos años antes.

La disminución no es temporal: el monto reducido permanece vigente durante toda la jubilación.

¿Es suficiente el Seguro Social para mantener el nivel de vida?

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), el salario semanal mediano durante el primer trimestre de 2026 fue de $1,235, equivalente a unos $64,220 al año.

Por su parte, un análisis de Fidelity concluye que la mayoría de los jubilados debería reemplazar entre el 55% y el 80% de sus ingresos previos al retiro para conservar un nivel de vida similar.

El punto medio recomendado es del 67.5%.

Para un trabajador con ingresos medianos, ese objetivo representa aproximadamente $43,349 anuales.

Fidelity estima que los ahorros personales deberían generar alrededor del 45% de los ingresos previos a la jubilación, mientras que el Seguro Social cubriría el resto.

En el caso del trabajador promedio, ese 45% equivale a aproximadamente $28,899 al año.

El ahorro personal sigue siendo clave

Si una persona cuenta con suficientes ahorros para generar $28,899 anuales y además recibe el beneficio reducido del Seguro Social de $21,675 por haberse jubilado a los 65 años, sus ingresos totales alcanzarían aproximadamente $50,574 al año.

Esa cantidad representa cerca del 79% de sus ingresos previos al retiro, ubicándose prácticamente en la parte superior del rango recomendado por Fidelity.

Para generar esos $28,899 anuales mediante inversiones, MoneyLion explica que puede utilizarse como referencia la conocida regla del 4%, que consiste en retirar cada año alrededor del 4% del patrimonio acumulado.

Bajo ese criterio, un trabajador necesitaría haber ahorrado aproximadamente $722,475 para producir esos ingresos.

Sin embargo, alcanzar la meta mínima sugerida por Fidelity requiere una cantidad menor.

Con un patrimonio cercano a $541,850, una persona podría generar alrededor de $21,674 al año mediante sus inversiones. Al sumar los $21,675 anuales del Seguro Social reducidos por jubilarse a los 65 años, obtendría ingresos cercanos a $43,349 al año.

Esa cifra equivale al 67.5% de los ingresos previos al retiro de un trabajador con salario mediano, justamente el nivel que Fidelity considera el punto ideal para mantener una jubilación financieramente estable.

Aunque el Seguro Social representa una fuente importante de ingresos, los especialistas coinciden en que combinar esos beneficios con un ahorro sólido sigue siendo una de las mejores estrategias para conservar la estabilidad económica durante el retiro.

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