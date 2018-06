Bodeguero dominicano furioso la emprende contra empleados que no ayudaron a “Junior”

"En mi negocio, ese muchacho no se muere”, insiste el comerciante sobre el caso de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz

Foto: (Facebook / The bodega hood stories)

Un bodeguero de Nueva York cuestionó mediante un video en Facebook que empleados de uno de estos negocios en El Bronx le hayan negado la ayuda al joven de 15 años, Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, luego de haber sido apuñalado por un grupo de al menos ocho jóvenes en el exterior del lugar.

Parte de la introducción al video publicado hace dos días en la página de Facebook “The bodega hood stories” (Historias de la bodega del vecindario) indica: “No puedo dormir pensando en la muerte de Junior y de la reacción de los bodegueros que dejaron morir a ese muchacho por no ayudarlo…”.

El hombre que aparece en el interior de uno de estos negocios le reclama a los trabajadores de “Zesarina Grocery” no haber hecho nada por salvar la vida del adolescente, atacado a machetazos por presuntos miembros de la pandilla “Los Trinitarios”.

El comerciante aseguró que él sí hubiese auxiliado al adolescente que se ve en videos siendo ignorado por los trabajadores antes y después del ataque del miércoles de la semana anterior pasadas las 11:30 p.m.

“Son tantas cosas que yo puedo decir sobre la muerte de ese joven. Pero yo sé que aquí en mi negocio él se habría salvado. Porque yo aquí ya he salvado la vida de dos o tres que los han venido a matar. El bodeguero tiene que hacer su trabajo. Esto es un ‘casa segura’. Cuando la gente viene a tu negocio tú estás supuesto a proteger a tus clientes. Y más si es un ‘carajito’ (menor) que se crió en el barrio. Cuando son carajitos que se criaron en el barrio, mi hermano, usted entiende lo que le digo, ¿cómo usted va a dejar que a ese muchacho lo maten así?, ¿usted está loco es?”, reclama el usuario, cuya identidad se desconoce, con sus ojos llorosos.

“Yo sé que si hubiera sido por aquí, alrededor por aquí, yo no dejo que lo maten. Porque ya yo lo he hecho, yo he salvado la vida de dos o tres, coño, está loco, coño es”, añade en el clip que en Facebook sobrepasaba las 831,000 reproducciones temprano la tarde de este jueves.

El dominicano también aprovecha para arremeter contra personas que están tildando de cobardes en general a los dueños de estos establecimiento a raíz del incidente en “Zesarina Grocery”.

“Anda uno por ahí hablando mier**… diciendo que los bodegueros qué. Eso son bodegueros que no tienen bol**. Usted tiene que conocer el vecindario, conversar con la gente, estúpido. En mi negocio, ese muchacho no se muere”, insiste en la grabación.

En declaraciones citadas por varios medios locales, poco después del crimen, la administración del deli en Belmont se defendió diciendo que los habían amenazado y que por eso no intervinieron.

“No es nuestra culpa. Es una tragedia, pero solo estábamos haciendo nuestro trabajo y preparándonos para salir cuando esto desafortunadamente ocurrió”, habrían indicado los operadores del lugar.

La comunidad e incluso concejales de la zona han pedido el cierre del establecimiento.