Video: Lupillo Rivera estalla contra paparazzi y le dice que se la va a ‘partir’

El grupero discutió con un hombre que aparentemente lo estaba siguiendo hasta su casa

Vaya enojada que se dio Lupillo Rivera cuando en la calle se encontró con un paparazzi que lo empezó a seguir sin su permiso, por lo que el cantante hizo Facebook live para denunciar al fotógrafo.

“Eso no va y te lo estoy diciendo en cámara. A mi casa no me sigas, a mi casa no me sigas. No importa de qué programa seas, no importa qué poder tengas. Sí tengo porque alterarme porque sí me estás siguiendo a la casa, no se vale”, declaró.

En el video que transmitió el cantante, se puede observar que el paparazzi no hizo caso de la advertencia y continuó grabando.

“Sí tengo por qué enojarme, porque me estás siguiendo a la casa; me vuelves a seguir a la casa y te voy a partir la madre, quiero que sepas y te lo estoy diciendo en cámara. Grábalo, si te estoy amenazando”, dijo.

Las aguas no se calmaron porque el fotógrafo no dio su brazo a torcer:

“Tengo hijos y no te permito que los grabes, si salen en televisión te voy a partir tu madre a ti y a tu productor; llama a la maldita policía”, finalizó.

ATENCIÓN: El siguiente video contiene lenguaje altisonante.

Mira el video a partir del minuto 5:00