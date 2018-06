Alcalde De Blasio pide eliminar ICE por ser “negativa y divisoria”

ICE lo ha acusado de liberar a cientos de peligrosos criminales

Siguiendo la línea del Partido Demócrata, el alcalde Bill de Blasio opina que el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debería ser abolido, en medio del escándalo por la separación de familias indocumentadas que cruzan la frontera.

Así lo afirmó durante una entrevista radial en la estación WNYC. “Todo país necesita alguna clase de regulación transparente de inmigración”, dijo De Blasio. “ICE no es eso. Ha probado que no puede ser eso. ICE está quebrada. Ha sido enviada en una misión negativa y divisoria y no puede funcionar de esa manera. Debemos abolir ICE. Debemos crear algo diferente”.

El secretario de prensa del alcalde señalo después que la ciudad seguirá entregando a ICE sólo aquellos indocumentados que cometan serios crímenes.

A principios de mes, ICE acusó a la ciudad de Nueva York de liberar a cientos de peligrosos criminales los últimos meses sin notificar a los agentes federales.

En tanto, el gobernador Andrew Cuomo, anunció un plan de ayuda a los menores inmigrantes que han sido enviados a Nueva York.