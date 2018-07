Los hombres, esos analfabetos emocionales

Ya lo dice John Gray: el hombre llega al afecto a través del sexo y la mujer llega al sexo a través del afecto

Un amigo se molestó conmigo porque afirmé públicamente que los hombres son analfabetos emocionales. Me juraba que él no era así y me pedía que fuera más considerada con los hijos de Adán. Le contesté que precisamente por eso tenía una campaña continua en los medios de comunicación con el fin de ayudar a los hombres a que la pasión dure para siempre en su matrimonio.

Ayudarlos también a que el deseo no se vaya por la ventana al poco tiempo de prometerle al cura que lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Claro, debo ser congruente y honesta, pienso también en las mujeres y en la necesidad permanente que todas tenemos de sentir ternura y de escuchar ese te amo. Esa necesidad siempre insatisfecha de romance.

¿Qué tiene que ver la danza entre papá y mamá?

La pareja es quien marca las relaciones amorosas de sus hijos

La calidad de su respuesta sexual

Su elección de pareja

Todo esto tiene mucho que ver con la danza que bailen papá y mamá. No puede existir un buen baile sin pasión, intimidad, compromiso y reconocimiento de lo que traemos de nuestra familia de origen y nuestros temas no resueltos del pasado.

Es como si el hombre bailara un merengue y la mujer un vals. Terminan pisándose los pies y buscando con quien bailar un verdadero baile. Nunca olvidaré una paciente que me dijo: yo deseo tener nuevamente mis orgasmos como al principio de mi matrimonio, quiero volver a sentirme como cuando esto comenzó.

¿Es realmente el matrimonio la tumba del amor y de la pasión? En esa época no estaba muy segura de si ella tenía razón y hoy sé que aunque eso ocurre, no tiene por qué ser así. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Es algo importante, pues afecta nuestras vidas y las de los seres que más queremos: nuestros hijos.

El hombre no sabe manejar sus emociones, decir te quiero, ni expresar ternura. En ese campo se siente como si caminara sobre arena movediza. De ahí que solo se ponga en contacto real con sus emociones cuando hace el amor. Ya lo dice John Gray: el hombre llega al afecto a través del sexo y la mujer llega al sexo a través del afecto.

¿Quiere que su pareja sea la mejor amante?

Si usted desea una mujer apasionada, que le haga ver fuegos artificiales y lo transporte al cielo cada vez que hagan el amor, debe darle afecto, apoyo emocional, decirle te quiero, ser su confidente, escucharla, acompañarla y entenderla. ¿Difícil, verdad? Le juro que la recompensa es el cielo en la tierra. Nada es más hermoso que la intimidad que crea ese vínculo tan especial que surge cuando nos alfabetizamos emocionalmente, cuando nos arriesgamos a ser domesticados por otros.

Exprese lo que siente, haga contacto con su ternura, diga te quiero, abrace aunque después no haya tiempo para sexo, ponga su hombro para que ella llore, sea su amigo, su confidente, su paño de lágrimas y le juro que también será ¡su mejor amante!

Web: www.nancyalvarez.com

Tienda: https://tienda.nancyalvarez.com

FB: DraNancyAlvarez

Twitter: @dranancyalvarez

Instagram: dranancyalvarez

Youtube: nancyalvarez51