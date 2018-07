La Víbora: México fuera del mundial y el pleito de Luismi con Payazuelos

A nuestra serpiente columnista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Cómo me disgusta decir “se los dije”. Pero se los dije. México sigue con su maldición de no pasar de quinto partido. Ni haciendo caso al consejo de Chicharito de imaginar cosas chingon*s esta selección pudo ganarle a una potencia como Brasil. ¿Ya ven?, eso les pasa por burlarse de Argentina, que fuera de las loqueras de Maradona, esta vez no estuvieron tan antipáticos.

Pero ahora no quiero enfocarme en una muerte anunciada, sino en el drama de Luismi y su serie de televisión. Miren, muchos lo critican porque consideran que no está diciendo la verdad, pero como abogada del diablo déjenme decirles algo: todo lo que él relata es lo que él recuerda, lo que él cree que vivió. Es una versión parcial de su pasado y en ese sentido tiene derecho a contar las cosas como según él pasaron. Además, agréguenle la ficción y la exageración que los productores tienen que ponerle para que la historia tenga más pegue.

Por si fuera poco, mucho de la trama son cosas que sucedieron hace 30 años o más, y nadie, por más que quiera, puede recordar todo con precisión. La memoria es selectiva, y tiene límite. No es como que se pueden acumular miles y miles de archivos sin que se te vaya borrando el casete, como en “Inside Out”, ¿se acuerdan?

Lo que me tiene muy divertida son las reacciones de los “afectados” por esta serie, entre ellos Stephanie Salas y Roberto Payazuelos. A la primera la hicieron ver como una buscona y ofrecida, como que su relación con Luismi fue por pura calentura. Y el segundo quedó como un advenedizo que viajaba y se daba vida de rey a costa del cantante.

Cierto o no, ambos reaccionaron como gatos boca arriba. El que más risa me dio fue Payazuelos, porque para según él demostrar que lo que dice Luis Miguel es mentira, reveló que mientras el cantante volaba en un cacharro de 1968, él lo hacía en el avión presidencial mexicano.

Me pregunto si Payazuelos se dará cuenta de lo que está diciendo. Es decir, ¿viajó gratis a costa del pueblo mexicano? No creo que lo haya hecho por motivos de trabajo, o porque tenía alguna misión que cumplir con Miguel de la Madrid, presidente de México en esa época. ¿Qué tenía que hacer él transportándose en el avión que debe ser del uso exclusivo del ejecutivo y solo para viajes de dizque trabajo?

Por eso México está como está, sin duda. Ahora solo espero que con el triunfo de la izquierda en ese país, tanto Payazuelos como todos los que su estirpe cumplan con su palabra de irse –según ellos– del país.

Le harán un favor a su patria, que lo que menos necesita son “niños naranja” como él.