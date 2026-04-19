¿Qué tanto han efectado las detenciones de ICE a niños estadounidenses? (podcast)

En sus primeros siete meses, el gobierno del presidente Donald Trump ha detenido a los padres de al menos 11,000 niños estadounidenses, como parte de las políticas migratorias implementadas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Una investigación de ProPublica reveló que, de haberse mantenido es ritmo de arrestos, la cifra podría haberse duplicado, pero solamente se tienen datos limitados.

“En los primeros siete meses de su segundo mandato [de Trump], las autoridades arrestaron y detuvieron a padres de al menos 11,000 niños ciudadanos estadounidenses, un número que, de haber mantenido ese ritmo hasta ahora, prácticamente se habría duplicado”, indica el reporte. “Eso equivale un promedio de más de 50 niños ciudadanos estadounidenses al día con un padre llevado a detención“.

El periodista Mario Ariza, uno de los autores del reportaje, ofreció en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo se realizó la investigación y cuáles son las principales preocupaciones sobre las políticas migratorias, como el hecho de dejar a los niños a su suerte o bajo custodia de otras personas como un último recurso.

Ariza participó en la investigación con algunas de las historias que ejemplifican el impacto negativo en estadounidenses de las políticas migratorias de Trump.

Si bien el reporte reconoce que durante el gobierno del presidente Joe Biden había una práctica similar, las decisiones posteriores marcan una diferencia sobre cómo se trata a las familias y se buscó proteger a los niños.

“Las diferencias entre el destino de los padres inmigrantes detenidos bajo los dos presidentes son muy marcadas”, indica el análisis de datos obtenidos bajo la Ley de Datos (FOIA). “El impacto en las madres es particularmente notable. Trump está deportando cada día a casi cuatro veces más madres de niños ciudadanos estadounidenses, en comparación con Biden”.

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