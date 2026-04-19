Masacre en Louisiana deja 8 niños muertos tras tiroteo masivo

Al menos ocho menores de edad murieron y otras personas resultaron heridas tras la masacre ocurrida en la ciudad de Shreveport, Louisiana, de acuerdo con la policía de la localidad.

Las autoridades informaron que entre las víctimas había niños de entre 18 meses y 14 años. Otras dos mujeres recibieron impactos de bala en la cabeza, pero lograron sobrevivir, y una tercera persona, descrita como un niño pequeño, resultó herida tras saltar desde un tejado.

El tiroteo se produjo en la madrugada del domingo en el barrio Cedar Grove de Shreveport.

Los funcionarios policiales señalaron que hubo al menos cuatro escenas de crimen diferentes, aunque cercanas, vinculadas con la masacre. Los detectives no dieron a conocer la posible razón para los asesinatos, pero apuntaron que, aparentemente, se trató de un asunto doméstico, informó The Guardian.

No se dio a conocer la identidad del pistolero abatido ni la de las víctimas, y Smith aseguró que las averiguaciones sobre “una escena muy extensa con cuatro… ubicaciones específicas” siguen en curso.

En una rueda de prensa, Tom Arceneaux, alcalde de Shreveport, manifestó lo siguiente: “Esta es una situación trágica, quizás la peor situación trágica que hemos tenido en los últimos tiempos en esta ciudad del noroeste de Luisiana, con una población de aproximadamente 187,000 habitantes”.

“Es una mañana terrible en Shreveport, y todos saben que mi corazón está con toda esta comunidad por el trágico suceso que ha tenido lugar esta mañana”, manifestó Arceneaux.

Hasta este domingo, se habían registrado al menos seis asesinatos en masa en EE.UU. en lo que va de año, dice el Archivo de Violencia Armada.

En otro tiroteo masivo de gran trascendencia en el país, durante este tiroteo, cinco personas resultaron heridas el sábado en la noche en medio de un altercado cerca de la Universidad de Iowa en Iowa City, Iowa. Los informes indican que tres de los heridos eran estudiantes.

Uno de los jóvenes heridos estaba en estado crítico, mientras que los demás heridos se consideran estables, informó la policía.

“Mientras esperamos más información, pienso en estos estudiantes, sus familias, amigos y todas las personas que se preocupan por ellos”, declaró Barbara Wilson, presidenta de la Universidad de Iowa, en un comunicado. “Los tengo presentes en mis pensamientos, junto con todos los miembros de nuestra comunidad que están sufriendo o conmocionados en estos momentos”. “Mientras esperamos más información, pienso en estos estudiantes, sus familias, amigos y todas las personas que se preocupan por ellos”, declaró Barbara Wilson, presidenta de la Universidad de Iowa, en un comunicado. “Los tengo presentes en mis pensamientos, junto con todos los miembros de nuestra comunidad que están sufriendo o conmocionados en estos momentos”.

La balacera cerca del campus, entre los más de 110 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año, Archivo de Violencia Armada. Este archivo define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más víctimas resultan heridas o muertas.

Las elevadas tasas de tiroteos masivos que se registran crónicamente en Estados Unidos han generado peticiones de un control de armas más estricto. Sin embargo, a lo largo de los años, el Congreso no ha podido o no ha querido atender dichas peticiones.

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