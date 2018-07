Cómo reconquistar a la expareja

Experto ofrece consejos para volver con el ser amado

Enviarle textos y hacerle llamadas telefónicas a cada rato, revisar con obsesión sus redes sociales, perseguirlo(a), acudir a todo evento social al que posiblemente él/ella acudirá, hablar con amigos o familiares para saber de la vida del ex, llorar, mendigar, suplicar. Estas son algunas acciones que usualmente la gente realiza tras experimentar una ruptura amorosa.

El coach de vida Lee Wilson, especializado en rupturas amorosas, asegura que estas reacciones se dan en algunas personas al sentirse “completamente rechazados por esa persona con la que se creía había una genuina conexión sentimental”.

Las personas que se sienten abandonadas pueden experimentar un sinnúmero de emociones que, de no controlarse, conllevarán al pánico y a la tristeza, y a cometer acciones que alejarán aún más a la expareja, si aún existe la posibilidad de volver con él/ella.

Cuándo vale la pena el regresar

Wilson dice se debe trabajar en la reconquista cuando la relación fue sana, satisfactoria y tras la ausencia del ex se confirma que él/ella es el perfecto complemento para una vida más plena.

“Si es uno quien terminó la relación, entonces tendremos que hacer todo el esfuerzo para tratar de comunicarnos con la expareja para pedirle perdón y medir si él/ella está dispuesto(a) a retornar. Después de pedir disculpas, uno puede preguntarle si les gustaría reunirse para tomar un café o ir al cine. Siempre se debe proponer actividades simples que faciliten el reencuentro y el restablecimiento de la relación, si es que ambos lo quieren”, explica el autor de libros, basado en Tennessee.

Errores que evitan la reconquista

De acuerdo con Wilson, estos son los errores más comunes que se comenten y evitan el regresar con la ex pareja:

Mantener una actitud de enojo.- Esto crea un gran obstáculo para que la otra persona vuelva. “Esta reacción pone a pensar al ex que si regresa la relación no va a funcionar y volverá a terminar en ruptura”, explica el experto. “La mejor táctica es guardarse la ira y calmarse para retomar todos los aspectos de la relación con inteligencia y calma”.

Mendigar y suplicar.- Estas dos acciones son las menos adecuadas ya que se le da a la expareja el mensaje directo de que es ella quien tiene todo el poder de decidir si se restablece o no la relación. Cuando se mendiga o suplica —dice el experto— se corre el riesgo que la persona regrese solo por piedad en vez del verdadero deseo de querer compartir la vida con la persona que realmente ama. Y si esto último no es el caso, la relación volverá a fracasar.

Qué hacer

De acuerdo con Wilson, cuando se quiere reconquistar a quien se quiere hay que:

Darle su espacio.- No hay que llamarlo(a) ni enviarle mensajes de texto, como tampoco tratar de crear situaciones que conduzcan a ponerse físicamente en contacto con él/ella de ninguna manera. “Lo inteligente es dejar que él/ella tenga su espacio para que experimente sus propios sentimientos de la ruptura”.

En otras palabras, hay que dejarlo(a) tranquilo(a) para que evalué a solas —sin ningún tipo de presión—sus sentimientos.

Trabajar en sí mismo(a) para ser mejor.- Toda ruptura brinda la oportunidad de evaluar todos los aspectos personales que sedeben cambiar o mejorar para así, de restablecer la relación, estar listo(a) para comenzar con una versión mucho más atractiva de sí mismo para la pareja.

Acercarse a familiares y amigos.- Toda ruptura amorosa causa estrés y dolor; por lo tanto, es importante que durante el proceso de la sanación o reconquista se busque la compañía y el apoyo de familiares y amigos.

Ser paciente consigo mismo.- Tras una ruptura se tendrán días difíciles y, ante ello. es importante ser consciente que hay que ser paciente consigo mismo. Esto ayudará a no desesperarse y cometer errores que en lugar de acercar alejan aún más al ex que se desea reconquistar.

Ir día por día.- El enfocarse en un día a la vez facilita el proceso del ajuste personal emocional.

Reír, reír, reír.- El ver películas y programas de televisión que hacen reír ayuda a estar distraído, elevar el ánimo y sentirse mejor consigo mismo.

Qué no hacer

Si en realidad se desea regresar con la expareja, Wilson aconseja:

Abrir los sentimientos a los demás.- No hay que decirle a los amigos comunes que se extraña a la expareja, ni mucho menos expresarlo en las redes sociales.

No perder el control de sí mismo.- Cuando se desea volver con la expareja hay que tratar de tomar control de sí mismo para no ceder con facilidad ni mucho menos buscarlo(a).

“Hay que dejar que él/ella regrese por su propia cuenta. Cuando se busca a la expareja se le está dando el mensaje directo que la vida sin él/ella es miserable y esto hará menos atractivo el regreso”, asegura Wilson.

Anularse en la pena.- Nunca hay que quedarse encerrado en casa sintiendo pena por sí mismo. Contrariamente, hay que salir mucho más, divertirse, aprender cosas nuevas, experimentar nuevos pasatiempos y compartir más tiempo con los amigos.

Enfocarse solo en el porqué la relación no funcionó.– “El encerrarse tan solo en la actitud de tratar de entender por qué el ex rompió con uno no ayuda para nada [en la recuperación sentimental o la reconquista], lo único que se logra es deprimirse más”, asegura Wilson.

No salir de casa.- El encerrarse en la casa tras la pena, tampoco ayuda. Hay que salir para que la luz del sol mejore el estado de ánimo, lo que a su vez ayuda a acelerar la curación sentimental.