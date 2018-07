Dra. Ana María Polo contrademandó a supuesta expareja por nombre “Caso Cerrado”

Este “caso” está bien abierto…

La Dra. Ana María Polo contrademandó a la exproductora de su programa “Caso Cerrado”, Marlene Key, quien presentó un recurso regal reclamando $2 millones de dólares por la propiedad del nombre del espacio televisivo.

“Cuando te digo que la Dra. Polo está procediendo con el peso de la ley es porque ella está contrademandando“, indicó Paola Santa Cruz de Santa Cruz Communications a preguntas de El Diario.

Santa Cruz tildó de “infudadas” y “falsas” las declaraciones hechas por Erich Concepción y José Antonio Orta en “El Arañazo Online”, de que el programa sería cancelado debido al pleito legal iniciado por quien identifican también como la expareja de la presentadora.

“Esto surge por las declaraciones de dos personas que nosotros no sabemos quiénes son. Realmente, nosotros no sabemos quien es Erich Concepción, nadie lo conoce, la Dra. Polo no lo conoce. José Antonio Orta fue un productor de ‘Caso Cerrado” hace muchos años, ya no está en el programa hace mucho tiempo”, indicó.

A preguntas de por qué se inventarían esas declaraciones, la portavoz insistió: “Realmente, no sé, para decirte con certeza. Porque como te digo, ni a Erich Concepción lo conocemos, ni sabemos quién es, y el Sr. Orta trabajó hace mucho tiempo en ‘Caso Cerrado’ y él se fue”.

Santa Cruz no dijo por cuánto tiempo Orta fue productor del programa, las razones por las que renunció y en qué términos.

A pesar de que rechazan las alegaciones, la publicista dijo que el equipo de ‘Caso Cerrado” y la Dra. Polo no piensan demandar por difamación al dúo porque “ponerle energía a eso no creo que valga la pena”.

“Cada persona tiene derecho a dar su opinión. Pero, ciertamente, todo lo que dijo en ese programa carece de veracidad. Ninguna de esas personas tienen nada que ver ni con Telemundo ni con el show y mucho menos con la Dra. Polo. Entonces por eso no se ha hecho hincapié en esos rumores”, argumentó.

Por asuntos de privacidad, la publicista no quiso abundar en los méritos de la demanda que fue presentada en 2016.

“La realidad es que esa demanda obviamente es un tema legal y hay un acuerdo de confidencialidad, entonces no te puedo hablar sobre los detalles, porque estaría infrigiendo la ley. En este momento lo único que te puede decir es que esa demanda está interpuesta desde el 2016, está en proceso…”, se limitó a argumentar la vocera.

La portavoz dijo desconocer las razones por las que la litigación se ha extendido tanto.

De acuerdo con la comunicadora en dos meses “Caso Cerrado” volverá en su espacio regular cuando queden sin efectos los ajustes hechos por Telemundo para darle prioridad al Mundial y a “Exatlon”

“Telemundo durante el Mundial tomó una decisión que es lógica, ellos están ajustando su programación porque es la primera vez que tienen el Mundial. La doctora Polo los apoyó y básicamente ellos hicieron cambios de acuerdo con la programación para que se prestara a lo que se está viviendo al momento que es el Mundial. Después va a ver otro programa que se llama Exatlon, que es una competencia deportiva, y en septiembre, justo cuando termine el verano, comienza de nuevo Caso Cerrado”, detalló la colombiana al tiempo que agregó que el programa se sigue grabando y el set está siendo renovado.