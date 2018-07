Tres días para celebrar la cultura afro latina

El Afro-Latino Festival NYC regresa en su sexta edición con un programa que incluirá conciertos al aire libre, la proyección de más de una docena de películas y un día de conferencias

A través de conciertos al aire libre, películas y conferencias, Nueva York celebrará a la cultura afro latina durante tres días.

El Afro-Latino Festival NYC regresa en su sexta edición con más actividades que nunca, resaltando el programa Afrolatin Talks, un día completo de conferencias, en colaboración con la plataforma digital OkayAfrica. El evento anual también trae en su oferta la proyección de más de 12 películas, como parte del Liberación Film Festival, que se desarrolla dentro del marco del festival.

Amilcar Priestley, co director del festival junto a Mai-Elka Prado Gil, adelanta que este será un fin de semana repleto de entretenimiento, pero sobre todo una nueva oportunidad para arrojar luz sobre las problemáticas que afectan a la comunidad afro latina.

“Desde el comienzo del festival hemos presentado la cultura afro latina desde múltiples ángulos. Hemos puesto en alto los rasgos que distinguen y que hacen única nuestra herencia, pero también hemos puesto sobre la mesa de discusión los problemas que afectan a la comunidad a través de conferencias con expertos”, comenta.

Priestley explica que la temática del festival este año gira en torno al lema ‘Identity and Beyond’, (Más allá de la identidad) porque considera que es importante descubrir la identidad, pero también ir más lejos y explorar todo lo que encierra.

“No podemos quedarnos en el hecho de que somos afro latinos, hay que ver qué sigue más allá de asumir la identidad. Entre los temas que tocaremos en las conferencias tendremos ‘Raza, etnicidad y sistemas de justicia’, no solo en Latinoamérica sino también en Norteamérica y ‘Censo, identidad y recursos’’, comenta.

De igual manera, Priestly señala que durante la celebración se realizarán reconocimientos póstumos. El festival reconocerá la labor de la activista y legisladora brasileña Marielle Franco y del activista afro colombiano Bernardo Cuero Bravo. El primer día del festival, que tendrá lugar en el Schomburg Center for Research, en Harlem, el viernes 13, culminará con un conversatorio con la bailarina afro brasileña Ingrid Silva, del Dance Theater of Harlem.

La segunda jornada del Afro-Latino Festival NYC estará consagrada al séptimo arte y tendrá como escenario el Abrons Arts Center, en el área de Lower East Side. La agenda para este día incluirá estrenos, paneles de discusión al finalizar las proyecciones y la participación del actor Elvis Nolasco, quien entre sus créditos incluye su actuación en en las series ‘Claws’ y ‘She’s Gotta Have it’.

Priestley, de origen panameño, asegura además que el tercer día del festival pondrá en escena a un singular grupo de artistas provenientes de naciones latinas que fundirán los más diversos ritmos. Entre estos artistas estará la cantante dominicana Amara ‘La Negra’, el grupo puertorriqueño Tribu de Abrante y las bandas colombianas Profetas y Palma Chonta.

“Estamos muy emocionados con el programa completo de este año y sabemos que la comunidad disfrutará mucho de esta edición. El tercer día se celebrará en The Well Brooklyn e incluirá presentaciones artísticas al aire libre. Se trata de un grupo de excelentes artistas, que el público no se puede perder”, concluye.

En detalle

Qué: Afro-Latino Festival NYC

Cuándo: Del 13 al 15 de julio

Dónde: en diversas instituciones de la ciudad.

Información y entradas: http://www.afrolatinofestnyc.com