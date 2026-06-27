Dos menores abusadas en parques en Nueva York: un sospechoso se entregó, otro sigue prófugo

Dos menores de edad fueron violadas recientemente en parques de El Bronx, luego de ser seguidas al usar el transporte público.

James Whiskey (18) se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber abusado sexualmente y amenazado de muerte a una joven de 17 años en el Parque Ferry Point en Throggs Neck alrededor de las 10 p.m. del 14 de junio.

Whiskey supuestamente arrastró a la joven a un estacionamiento y la violó cerca de una camioneta en el parque, según las autoridades. El acusado supuestamente le sujetó los brazos con una mano y le bajó los pantalones con la otra mientras ella gritaba pidiendo auxilio, dijeron los fiscales.

“Ayúdame o estás muerta”, le dijo mientras le tapaba la boca con la mano, según la denuncia. Whiskey se entregó el miércoles por la noche después de que la policía difundiera una foto suya a los medios. Fue arrestado y acusado de violación, abuso sexual y conducta sexual inapropiada, informaron los fiscales.

Whiskey dijo a los investigadores que él y un amigo vieron a la joven en el Metro de Nueva York con su amiga antes de que se encontraran en el parque. Se declaró “no culpable” en su comparecencia ante el juez. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 30 de julio, acotó PIX11 News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

También recientemente en El Bronx una niña de 13 años fue violada por un hombre que la siguió al bajar de un autobús de la MTA y la arrastró hasta un parque, según la Policía de Nueva York.

El sospechoso siguió a la víctima cuando bajó de un autobús de la línea Bx9 en la intersección de Broadway y la calle 261 Oeste, en North Riverdale, alrededor de las 11 p.m. del martes 23. Cuando el bus se alejó, el agresor agarró a la víctima y la arrastró a una zona boscosa del parque Van Cortlandt, donde la agredió sexualmente, señaló Daily News.

Los paramédicos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir tratamiento. El atacante huyó a pie. NYPD difundió una imagen del hombre a bordo del autobús, vistiendo una sudadera blanca con capucha, y solicita la colaboración ciudadana para localizarlo.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Esta semana Eric McMichael (28) fue condenado a 18 años de prisión tras declararse culpable de haber violado a una niña tras seguirla hasta su edificio residencial en East Williamsburg, (Brooklyn, NYC). Previamente este mes una joven de 21 años fue ultrajada dentro de una estación del Metro de Nueva York en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita.

El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Otros casos recientes

La semana pasada un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY).

A fines de mayo una joven de 25 años fue violada y golpeada en las inmediaciones de un cementerio en Queens (NYC) durante una agresión que se prolongó durante horas. Además Agustín Díaz se declaró culpable de violar y agredir sexualmente a varias hispanas inmigrantes que no hablaban inglés, según documentos judiciales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan (NYC).

En abril Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En julio del año pasado Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En octubre una niña de 13 años fue agredida sexualmente por un sujeto que la abordó mientras caminaba hacia la escuela en El Bronx (NYC) en la mañana. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En junio de 2024 una niña de 13 años fue abusada mientras jugaba fútbol en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen. También ese año una valiente quinceañera luchó para no ser abusada en un parque en El Bronx; y una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, en una elegante zona del Upper East Side de Manhattan.

En agosto de 2024 Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En diciembre de 2024 Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o

?WANTED FOR RAPE: On Sunday, June 14, 2026, at approximately 11:00 P.M., a 17-year-old female victim was inside Ferry Point Park in the vicinity Emerson Avenue and Harding Avenue in the confines of the 45 Precinct in the Bronx, when she was sexually assaulted by an unidentified? pic.twitter.com/4UMpzHrS2y — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 24, 2026