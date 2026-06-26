5 frutas “saludables” que están sobrecargando tus riñones en silencio

Dejar de comer frutas en la mañana para evitar daños renales no es la mejor estrategia, ya que el cuerpo entra en un estado de deficiencia de antioxidantes, deficiencia de fibra y deficiencia de sales alcalinas naturales, lo que genera que la sangre se acidifique y sobrecargue la labor de los riñones.

Especialistas coinciden en afirmar que un pH alterado hace que los riñones trabajen el doble para intentar compensar ese desequilibrio.

5 frutas que ponen en riesgo tus riñones

Las frutas ricas en antioxidantes y bajas en potasio, como la granada y el arándano, ayudan a reparar los vasos sanguíneos y a frenar el avance del daño renal crónico. Crédito: Shutterstock

El nefrólogo Sam Ortega explica que las frutas son alimentos ricos en nutrientes, y no hay que dejar de comerlas, sino conocer cuáles aumentan el riesgo de enfermedad renal.

Se trata de frutas cuyos riesgos pueden pasar inadvertidos, se consumen en grandes cantidades para preservar la salud y, a la larga, ponen sus riñones bajo una presión silenciosa y constante. ¿Estás listo?

1. El agua de coco: una bomba de potasio oculta

El agua de coco es rica en electrolitos y es una aliada de la nutrición, sobre todo porque se trata de una bebida natural ideal para personas con riñones sanos. Sin embargo, cuando hay una función renal comprometida, el agua de coco aporta un extra de potasio.

Una taza de agua de coco puede contener entre 400 y 600 mg de potasio. Los expertos explican que consumir esta bebida es como agregar agua a un vaso lleno de agua.

“Cuando el potasio en sangre supera el umbral de seguridad, el cuerpo empieza a manifestarse con entumecimiento en las extremidades, ritmo cardíaco irregular, fatiga profunda y, en los casos más graves, el corazón puede dejar de latir de manera estable. Elimina el agua de coco de tu menú inmediatamente”, destaca Ortega.

2. Naranja y mandarina: riesgo por oxalatos

Dos frutas cítricas como la naranja y la mandarina son ricas en potasio y en oxalato. Ambas frutas tienen altos niveles de oxalatos que, al acumularse en los riñones, contribuyen directamente a la formación de cálculos renales.

Cuando ya hay daño renal previo, esos cálculos pueden empeorar la obstrucción y acelerar el deterioro de la función de filtración de manera significativa, agrega.

Un error frecuente que sobrecarga la función renal es beber jugo de naranja, ya que concentra tanto el oxalato como el potasio en una cantidad que tus riñones no pueden manejar a tiempo.

3. El melón cantaloupe: exceso de carga electrolítica

El melón cantaloupe, o melón de pulpa naranja, es muy popular por su dulce sabor, además de ser jugoso y parecer ligero. Esta fruta tiene un contenido de potasio significativamente más alto que el de la sandía, que es la fruta con la que suele profesar comparación.

Una taza de melón cantaloupe puede superar los 400 mg de potasio, lo que es una señal de alarma, según los nefrólogos.

4. La ciruela pasa: la deshidratación

La ciruela pasa es una fruta que aporta minerales y vitaminas. Es ideal para mejorar el tránsito intestinal. Un solo trozo de ciruela puede concentrar entre 150 y 200 mg de potasio.

La ciruela pasa, al estar deshidratada, concentra mayor cantidad de potasio, azúcar y minerales. Comer un puñado de ciruelas pasas es el equivalente a comer varias ciruelas frescas de golpe. Tus riñones no tienen tiempo de procesar esa avalancha.

5. El kiwi: presión doble para el filtro renal

El kiwi es una fruta con bajo contenido calórico y cargada de vitamina C, pero contiene una combinación peligrosa para el riñón debilitado: potasio elevado y oxalato alto al mismo tiempo.

Esa combinación doble es exactamente lo que un riñón con insuficiencia renal no puede manejar. Cada vez que consumes kiwi, estás añadiendo presión desde dos frentes distintos sobre un filtro que ya trabaja al límite. Elimínalo del menú y no lo lamentes. El conocimiento duele un momento, la ignorancia duele para siempre.

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