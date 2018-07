Un estudiante latino de California gana $1 millón con un raspadito de lotería

Giovanni Escamilla aún no se graduó de la universidad, ¡pero ya es millonario!

El estudiante de 19 años Giovanni Escamilla ganó el premio mayor de $1 millón de dólares jugando al raspadito de lotería California Black Premium.

Escamilla y su padre se detuvieron en una gasolinera de South Bay en Los Ángeles para tomar algo y decidieron comprar boletos de la lotería Scratchers mientras tanto.

Escamilla, quien admitió que no juega mucho a la lotería, dijo que no estaba seguro de si había ganado, por lo que escaneó el boleto con su teléfono celular usando la nueva función Check-A-Ticket en la aplicación móvil de la Lotería de California. No podía creerlo cuando decía: “¡Eres un ganador! Has ganado $ 1,000,000 “.

Cuando los funcionarios de la Lotería de California preguntaron al afortunado ganador qué planea hacer con sus ganancias, Escamilla dijo que en este punto realmente no sabe. pero él espera usar sus ganancias para ganar aún más dinero.

El boleto de lotería de la suerte fue comprado en Cochrane Food Mart & Carwash, que se encuentra en 851 Cochran Road en Morgan Hill, en el condado de Santa Clara, en el sur de California.

